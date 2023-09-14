UBP Milletvekili Ziya Öztürkler katıldığı, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in katılımlarıyla gerçekleştirilen “KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı’na” katkı koymaktan bu toprakların bir evladı olarak büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullanan Öztürkler, KKTC’nin en verimli toprak olduğunu ifade etti.

"GÜZELYURT'UMUZ BUGÜN ANADOLU'DAN GELEN CAN SUYUYLA BULUŞTU"

Öztürkler, tüm olumsuzluklara rağmen, üretken, çalışkan insanlar tarafından tarımsal faaliyetlerin özveri ile sürdürüldüğünü kaydederek, “Güzelyurt’umuz, bugün Anadolu’dan gelen can suyuyla buluştu” dedi.

"BU TOPLANTI KÜRESEL KRİZLERLE ÜLKE OLARAK BAŞ EDEBİLMEMİZİN ZEMİNİNİ OLUŞTURUCAKTIR"

Bu aşamada Güzelyurt Ovasında 18 bin dekarın sulanmasını sağlayan proje tamamlandığında, Güzelyurt’ta yaklaşık 35 bin dekar arazinin sulanmasının da sağlanacağını belirten Öztürkler, “Toprak kaynaklarımız, su yönetimi ve ekonomimizin kalkınması için gerçekleştirilen KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Toplantısı gittikçe artan iklim değişikliği ve küresel krizlerle karşılaştığımız, karşılaşacağımız çeşitli sorunlarla da ülke olarak baş edebilmemizin zeminini oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

Birincil önceliklerinin halk için ter dökmek ve planlı gelecek yaratmak olduğuna değinen Öztürkler, “Halkımızın geleceği için ter dökmek, planlı bir gelecek yaratmak için çalışmak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir topraklar bırakmak birincil önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Ziya Öztürkler konuşmasına şu şekilde devam etti:

“KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı’na katılmak üzere adamıza gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ı, toplantı sonunda Ercan Havalimanı'ndan uğurladık.

Bu dev projenin gerçekleşmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve tüm Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”