Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla ikinci kez toplandı. Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, karar sürecinde ihtiyaç duyulan tüm verilerin tamamlandığını belirterek, bugün bu verilerin komisyon üyeleriyle paylaşılacağını söyledi.

Hasipoğlu, "Dün itibarıyla ilgili kamu kurumlarından; Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İstatistik Kurumu'nun tüm görüşleri tarafımıza ulaştı. Hayat pahalılığı oranı da dün itibarıyla belli oldu. Böylece ihtiyaç duyduğumuz tüm veriler tamamlanmış oldu. Bugün bu verileri paydaşlarımızla paylaşacağız. Eğer bir rakam üzerinde uzlaşı sağlanırsa, yeni asgari ücreti belirlemiş olacağız" dedi.

Hükümet olarak çalışanları hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirmemenin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, ülkenin mevcut ekonomik koşullarının asgari ücret artışını zorunlu kıldığını ifade etti.

Çalışanların alım gücünün korunmasının yanı sıra işverenlerin de üretime devam edebilmesinin önemine dikkat çeken Hasipoğlu, "İşverenin de ayakta kalması, üretimin devam etmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir çalışma hayatının devamı için çalışan ile işveren arasında dengeli bir yapı kurmaya çalışacağız" diye konuştu.

Hasipoğlu, toplantının verimli geçmesini temenni ederek, alınacak kararların ülke için hayırlı olmasını diledi.