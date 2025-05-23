Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gaziantep Üniversitesi’nde “Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeler ve Mavi Vatan" konulu konferans verdi.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sait Mesut Doğan tarafından karşılanan Öztürkler, Doğan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi, kampüs hakkında bilgi aldı.

Kıbrıs gazilerinin de izlediği konferansta konuşan Öztürkler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in en uzun sahil şeridine sahip ülkesi olduğunu, ancak Antalya Körfezi’nden çıkamaz duruma getirilmeye çalışıldığını ve bunun asla mümkün olamayacağını vurguladı.

Mavi Vatan’ın enerji kaynaklarının transferindeki kritik rolüne dikkat çeken Öztürkler, Yunanistan’ın Sevilla Haritası ile oluşturmak istediği sınırlamaların KKTC ve Libya ile imzalanan münhasır ekonomik iş birliği anlaşmaları sayesinde bertaraf edildiğini belirtti.

"Mavi Vatan sadece bir harita veya askeri doktrin değil, Türkiye’nin ve KKTC’nin denizlerdeki egemenlik haklarını, güvenlik vizyonunu ve jeopolitik kararlılığını temsil eden bir stratejidir." diyen Öztürkler, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki mücadelesinin yalnızca enerji paylaşımıyla sınırlı olmadığını, hukukun, caydırıcılığın ve diplomasinin yanı sıra askeri gücün de bu süreçte belirleyici olduğunu ifade etti.

Öztürkler, KKTC’nin bu mücadelenin asli taraflarından biri olduğunun altını çizerek, sahip olduğu kıyı uzunluğu, fiili egemenliği ve Türkiye ile olan güçlü iş birliğinin KKTC’yi önemli bir bölgesel aktör konumuna taşıdığını dile getirdi.

Mavi Vatan’a her fırsatta sahip çıktıklarını belirten Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşunun bu süreçte kendilerine büyük bir güç verdiğini kaydetti.

Öztürkler, Kıbrıs tarihi hakkında öğrencilere önemli bilgiler aktararak, terör örgütü EOKA’nın Kıbrıs Türklerini adadan sürmek için uygulamaya koyduğu Akritas Planı’nın bugün bile etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın federasyon çatısı altında Türk askerinin adadan çıkması için her yolu denediğini hatırlatan Öztürkler, iki devletli çözüm vizyonundan ve egemen eşitlikten taviz verilmeyeceğini altını çizdi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’ye bağlı kalarak mücadelesini sürdürdüğünü ve Türkiye’nin etkin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarının Rumlar tarafından gasp edildiğini, ancak Kıbrıs Türklerinin mücadelesinden vazgeçmediğini vurgulayan Öztürkler, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Öztürkler’e ziyaretinde Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen eşlik etti.