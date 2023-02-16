Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da meydana gelen deprem sırasında İsias Otel'de bulunan 35 KKTC vatandaşı enkaz altında hayatını kaybetmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosu, yaşanan kayıplar nedeniyle bayraklarını yarıya indirdiği ve Kıbrıslı Türklere baş sağlığı dileğinde bulunmuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosu’nun bayraklarını yarıya indirmesinden dolayı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Güney Kıbrıs’a teşekkür etti.

Töre’nin paylaşımı şöyle:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosu’nun depremde hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türk çocuklarımızdan dolayı duydukları yasın işareti olarak bayraklarını yarıya indirmelerinden ve acımızı paylaşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim”