Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 19 Nisan 2025 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Arabahmet Lefkoşa’da, aynı yerde sakin zanlya ait ikametgahta alınan bir bilgi üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan yatağın üzerindeki ilaç sepeti içerisinde yaklaşık 1 gram Hint Keneviri türü bulunarak emare olarak alındığını mahkeme aktardı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 3 kez mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ifade etti.

Polis, analiz sonucunun dün itibariyle çıktığını ve evde bulunan maddenin hintkeneviri olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 2017 yılında benzer suçtan denetimli serbestlikten yararlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.