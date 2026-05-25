Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, yargılandığı davadan beraat etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklaması şöyle:

"Bugün sadece bir mahkeme kararı açıklanmadı…

Bugün; sabrın, inancın ve temiz vicdanın kazandığı bir gün oldu.

Tam 6 yıl boyunca ailemle birlikte çok ağır bir süreçten geçtik. Çocuklarımın üzülüşüne, eşimin sessiz gözyaşlarına, sevenlerimin endişesine defalarca şahit oldum. Ama bir gün olsun ne halkıma olan sevgimden ne de adalete olan inancımdan vazgeçtim.

Çünkü biliyordum ki;

Gerçek er ya da geç ortaya çıkar ve bugün adalet yerini buldu. Bu memleketin son kalesi denilen mahkemeler halen daha adalet bayrağı ile dimdik ayaktadır.

Bu süreçte yanımda duran, dualarını eksik etmeyen, bir mesajıyla, bir selamıyla bana güç veren herkese yürekten teşekkür ederim. Özellikle aileme… Çünkü en büyük yükü onlar taşıdı.

Beni tanıyan herkes bilir ki;

Bu memlekete hizmet etmekten başka bir derdim olmadı. Halkımız için attığımız her adımda tek düşüncemiz halkımızın yararıydı, yine öyle olacak.

Bugün geriye dönüp baktığımda kırgınlık değil, daha fazla çalışma azmi hissediyorum. Çünkü Mesarya’ya olan sevdamız hiçbir zaman mahkeme salonlarında tükenmedi, tükenmeyecek.

Şimdi yeniden… Daha güçlü, Daha kararlı, Daha büyük bir inançla halkımız için çalışmaya devam edeceğiz.

İlk günden beri “adalet yerini bulacak” diyen herkese sonsuz teşekkür ederim.

Allah kimseyi ailesiyle birlikte böyle bir sınavdan geçirmesin.

Ama şunu unutmayalım:

“Keser döner, sap döner… Gün gelir hesap döner.”

Hep birlikte Mesarya için yürümeye devam edeceğiz."