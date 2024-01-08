GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ın siyasi kulislerden elde ettiği bilgilere göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in 10 Ocak’tan sonra kabinesinde değişiklik yapmak için istişareler yaptığı iddia edildi. Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarında kabine değişiminin kaçınılmaz olduğu konuşulurken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda değişim için ise Üstel’in tavrının kesin olmadığı öğrenildi. Üstel’in, UBP kurultayı öncesinde, güçlü bir isim olan Olgun Amcaoğlu’nu kabine dışı bırakmak yerine, yerini değiştirmesinin daha yüksek ihtimalde olduğu kulislerde konuşulan iddialar arasında bulunuyor.

KURULTAY İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI…

Öte yandan UBP kurultayı için de UBP Genel Başkanı Üstel’in hazırlıklarına devam ettiği kulislerd konuşuluyor. Parti içerisindeki gücünü artırmak ve aynı zamanda halk desteğini de arkasına almak isteyen Üstel’in her hafta gerçekleştirdiği köy gezileri, parti içerisinde “Kurultay hazırlığı” olarak yorumlandı. Öte yandan Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yen yıl öncesinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette de masada konuşulan konulan arasında UBP Kurultayı’nın da olduğu öğrenildi. Üstel’in 3 ay içerisinde kurultay için düğmeye basması bekleniyor.