Zanlı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ek tutukluluk süresi talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Salih Öztuğ, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’daki Yeni Merkezi Cezaevi’nde Ağır Yaralama suçundan hükümlü tutuklu bulunan A.S.A.’yı ziyarete gelen zanlı E.A.’nın getirdiği yemek kapları içerisinde gizlenmiş şekilde, tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarma sigara bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının cezaevinden teslim alınarak şubeye götürüldüğünü ve gönüllü ifade verdiğini belirtirken, ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü kaydetti. Ele geçirilen emarenin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını ifade eden polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.