Bakanlar Kurulu, 109 kişiye vatandaşlık verilmesine karar verdi. Vatandaşlıklar ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Vatandaş olan kişilerin isimleri şu şekilde:
SERKAN ÖZDOĞAN
EBRU BALKAR
ORHAN SAZ
RIDVAN BUZCU
MAJID YAZDANI TEHRANI
SİNAN ÖZKAN
ALYONA BOSHNAKOVA
FAHRETTİN GANİ
SELAHATTİN DİNLER
ONUR HOROZ
CEMAL BAYRAKTAR
GÜLPERİ ÖNLEN
AHMET ÖZTÜRK
KÜBRA KALE
YUSUF KENAN METİNER
AKIN ÖZCAN AKSOY
ABDULLATİF ÇABAN
MEHMET ALTUN
NURETTİN DEMİRHAN
FIRAT ATLIHAN
HAYRİYE DEMİR
HASAN HÜSEYİN ERDEM
SEHER SÜRGÜLÜ
BERİVAN ALTUN
AHMET GÜVEN PADO
SELİM AKYÜREK
OZAN ONUR ERDOĞAN
MİRHAN VURAL
MARIA OSYKINA
ÖZCAN HAKAN UÇAR
MÜRSELİN AKKILIÇ
TEMUR RUSTAMOV
ÖMER OCAKOĞLU
YEASEMEN KURT
YASEMİN KAVLAK İÇERİ
YUSUF GÜLBAHAR
ÜZEYİR MARAŞLI
MEHMET KAÇAR
YAKUB HAİTOV
DİLA KUŞÇU
YASİN BAYKAL
MEDİNE ARPACIOĞLU
MUHAMMAD WASIM
EYLEM MERCAN
HAKAN LAÇİN
HÜSEYİN LAÇİN
HANİFE ASLAN
HİKMET ÇELİKEL
KANDYMBEK YUSUPOV
DİLAN LAÇİN
ENMRE BEYGE
UĞUR KAYA
NEŞE USTA
CİHAN HIŞIR
ÖMER ASIM FISTIKÇI
ZEYNEP AÇELYE ŞANVERDİ
MERYEM ÜNAY
İNCİ BEKTAŞ
DİLER KARABOĞAZLI
HALİL OKTAY ÇULCUOĞLU
MAHMUT BİLGİLİ
EROL GÜNDÜZ
BURHAN ÖNLEN
ERCAN AKINCI
DEFNE ÇAPAR
ELİF UYAN
HASAN ANIL KOÇ
HÜSEYİN DURMUŞOĞLU
AHMET ALAÇAM
YUSUF ATLAR
İBRAHİM HALİL BOZKURT
NUMAN ŞAHİN
AYHAN KANAT
ÖMER ALTAY
YAŞAR ŞİŞMAN
SEVİM DEMİR
MUTEBER GÜMÜŞ
MEHMET DEMİR
KAAN KAŞİF KAVALOĞLU
HASAN ALEMDAR
ÖMER KOCA
TALAT ABAY
ANASTASIYA SARICA
DOĞAN BOYNUEĞRİ
MEHMET CAN ASLAN
OZAN YOLDAŞ
ERCAN ASLAN
BERNA İSKİFOĞLU
HAMİDE FİKİRDEŞEN
BERKE SAVA KAYHAN
YILDIRIM HAZIRLAR
HANDAN KARACA
ERDAL ALTAY
EYLÜL ÖZBİLEN
FATMA ÇOBAN
YELİZ BAHÇECİ
MUZAFFER BİLALOĞLU
OSMAN KORAY BALKAN
MEHMET TUNÇER SÜNER
SEMİH TANJU DURGUN
AHMET KANDI
ABDULHAMİT ATLAR
AHMET ALDEMİR
SAVAŞ KESKİNKAYA
AHMET ATLAR
SEYDAHATUN BOZER
ÇİLEM AKAY
FUAT AYDAL
ERDOĞAN KARABOĞA