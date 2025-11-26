Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

Zirvenin açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, helal ticaretin sadece ekonomik bir güç değil, coğrafyalar arasında köprü kuran, ülkelerin görünürlüğünü artıran ve halkları birbirine yaklaştıran büyük bir diplomatik platform olduğunu belirterek, Helal Expo'nun, İslam dünyasının üretim potansiyelini, ticaret vizyonunu ve ortak hedeflerini buluşturan önemli merkez haline geldiğini söyledi.

Helal ticaretin güven, kalite, etik, izlenebilirlik ve insan sağlığı üzerine kurulu olduğunu anlatan Ataoğlu, "Bu değerlerin her biri aynı zamanda ülkelerin marka değerini büyütür. Bugün dünya pazarlarında helal ürünlerin yükselişi yeni iş fırsatları oluşturmakla kalmıyor, ülkelerin imajını güçlendiriyor, kültürel tanıtıma kapı açıyor, insanları bir ülkeyle ilk kez temas ettiren bir pencere haline geliyor. Ticaret, ürünlerin dolaşımı kadar ülkelerin hikayesinin de dolaşımıdır." dedi.

Ataoğlu, KKTC'de turizm, eğitim ve sağlık sektörlerinin öne çıktığını kaydederek, Helal Expo gibi organizasyonların ülkelerinin potansiyelini anlatmak, ürün ve hizmet kalitesini göstermek, turizm ve yatırım markasını güçlendirmek, yeni iş ortaklıkları kurmak ve uluslararası ilişkileri derinleştirmek için fırsat sunduğunu anlattı.

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Ataoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin güçlü desteği sayesinde KKTC'nin uluslararası görünürlüğü artmakta, ulaşım kapasitesi genişlemekte, turizm ve ticaret yolları güçlenmekte, KKTC markası daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. KKTC-Türkiye işbirliği, yalnızca iki ülkenin değil, İslam dünyasının ortak kalkınma vizyonunu büyütmektedir." diye konuştu.

- "Afganistan yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor"

Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Nureddin Azizi ise Afganistan'ın jeostratejik ve transit konumunun, zengin yeraltı kaynaklarının, genç ve dinamik iş gücünün, Orta ve Güney Asya pazarlarına erişim imkanının sunduğu avantajlardan bahsederek, "Madencilik, sanayi, tarımsal üretim, sağlık, katran, süper fosfat, bankacılık ve diğer alanlarda ekonomik faaliyet yürütmek isteyen tüm yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan ve Türkiye'nin kardeş ülke olarak tarih boyunca ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda sağlam ve dostane bağlara sahip olduğunu vurgulayan Azizi, bu ilişkilerin ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması yoluyla daha da güçlendirilmesini arzu ettiklerini söyledi.

- "Zirve hedeflerini biz de destekliyoruz"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da KKTC'nin 17. Türk devleti olarak İslam aleminin bir parçası olduğunu belirterek, KKTC'li iş insanlarının farklı ülkelerde üreterek var olma mücadelesi verdiğini anlattı.

Amcaoğlu, "Bu helal zirvesinde amaçlanan, üretim süreçlerinin geliştirmesi, kalitenin artırılması, daha verimli üretim yapılabilmesi ve iş süreçlerindeki karışıklıkların önlenmesi gibi hedefleri biz de destekliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Zirve, helal ekonomiyi ilerletmek için küresel bir platform"

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Jumoke Oduwole da bu zirvenin helal ekonomiyi ilerletmek için küresel bir platform olduğunu söyledi.

Nijerya'nın son 2 yılda yatırımcı güvenini kazandığını aktaran Bakan Oduwole, "Afrika'nın 4,2 milyar dolarlık helal gıda pazarının yüzde 7,5'ini biz oluşturuyoruz. Bugün burada olmamız buna verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Tüm ortaklara burada davette bulunmak istiyoruz. Nijerya'yı Afrika'da helal gıda merkezi olarak konumlandırmak için yatırımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Helal konusunda mükemmelliyete odaklanmalıyız"

SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı Saad bin Othman Alkasabi ise son yıllarda helal sektörünün daha önce görülmemiş ölçüde büyüdüğünü ve önem kazandığını belirterek, bu alanda yaşanan gelişmelerden bahsetti.

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün helal pazarına yönelik çalışmalarını anlatan Alkasabi, bu alanda yaptıkları eğitim faaliyetlerine ve toplantılara ilişkin örnekler paylaştı.

Alkasabi, "Tüm bu gelişmelere bakıldığında, İslam ülkelerinin birbirleriyle olan işbirliklerine ne denli önem verdiğini görüyoruz. SMIIC, bu stratejik sektöre verdiği önem doğrultusunda altyapıyı desteklemekte, kaliteyi yükseltmekte ve en önemlisi İslami standartlar ile metrolojiyi birleştirerek akreditasyonu güçlendirmektedir." dedi.

Şimdi yeni bir aşamada olduklarının altını çizen Alkasabi, "Helal konusunda mükemmelliyete odaklanmamız ve bunu tüm ülkelerle işbirliği içinde desteklememiz gerekiyor. Yeni teknolojilerle bu zinciri büyütmeli, yapay zeka ve dijitalleşme gibi araçları helal sektöründe önceliklendirmeliyiz. Kalkınmanın sürdürülebilir olması, bu adımları atmamıza bağlıdır." diye konuştu.

- "Helal ürün pazarında büyük fırsat var"

Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA) Üst Düzey Yöneticisi ve Suudi Helal Merkezi (SHC) Başkanı Hisham bin Saad Aljadhey de helal ürünlere ilginin artması neticesinde bu alanda büyük fırsat bulunduğunu ve pazarın çok hızlı büyüdüğünü söyledi.

Helal sektörünün uluslararası ticarette de büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayan Aljadhey, bu fırsattan sertifika ve standartlarda işbirliği yaparak, yetenekleri geliştirerek, yatırımcıları destekleyerek ve yeni teknolojilerden istifade ederek yararlanabileceklerini anlattı.

Aljadhey, bu sayede uluslararası ticaret ve pazarlar için yatırım fırsatları oluşacağını ve tüketici güveninin artacağını kaydederek, uluslararası helal sistemine yapılacak her destekte aktif bir ortak olduklarını, tüm dünyada helalin etkisinin hissedilmesi için bilgi, teknoloji ve ekonomik alanda işbirliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

- "Türkiye'nin bu alanda güçlü bir merkez olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkan Yardımcısı Emre Ete de helal ilkesinin, üretimde kaliteyi, ticarette doğruluğu ve hakkaniyeti esas aldığını belirterek, "Helal bakışın olduğu yerde bolluk, bereket ve sevgi vardır. Sömürgecilik yerine kazan-kazan vardır. Helal pazar, bugün sadece Müslüman nüfusunun değil, güvenilir bir kitlenin ortak talep alanı haline geldi. Türkiye'nin bu alanda güçlü bir merkez olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ete, zirvenin ilk başladığı yıllarda helal gıda pazarının 1 trilyon dolar büyüklüğe sahip olduğunu anımsatarak, "Pazar büyüklüğünün, bugün finans ile birlikte 8 trilyon doları aştığı, önümüzdeki 5 yılda ise 12 trilyon dolar seviyesini geçeceği öngörülüyor." diye konuştu.

Türkiye'deki üreticilerin bu zirvede önemli rol alacağını söyleyen Ete, dünya nüfusunun yüzde 24’ünü oluşturan Müslüman coğrafyasının bir araya geldiğinde önemli bir güç haline geldiğinden bahsetti.

- "Helal belgelendirme anlamında ticari engellerin kaldırılması için çalışıyoruz"

Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Altuğ ise helal endüstrisinin, dünya ekonomisinde hızla büyüyen bir sektör haline geldiğini belirterek, bu yönüyle ekonomik ve bilimsel anlamda büyük önem arz ettiğini söyledi.

Helal ve sağlıklı yaşam bilincinin, Lokman Hekim Üniversitesi'nin vizyonunda yer aldığını vurgulayan Altuğ, "Bu kapsamda uzman yetiştirme programlarımız, uluslararası sertifika çalışmalarımız ile önemli projelere imza atmaktayız. SMIIC standartlarını esas alan uygunluk değerlendirme faaliyetleri sayesinde hem ülkemizde hem İslam dünyasında helal belgelendirme anlamında ticari engellerin kaldırılması için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından, 29 Kasım'a kadar sürecek etkinliğin açılış kurdelesi kesildi.