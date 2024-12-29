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Şenkul: Bu sorun sebebiyle sıkıntı yaşayan çarşı esnafımızdan özür diliyoruz

Şenkul: Bu sorun sebebiyle sıkıntı yaşayan çarşı esnafımızdan özür diliyoruz

Son olarak 28 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de 133 kişiye daha vatandaşlık verildiği görülüyor.

UBP-DP-YDP hükümeti, 1 Ocak-28 Aralık tarihleri arasında toplam 4 bin 431 kişiyi KKTC vatandaşlığına aldı.

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