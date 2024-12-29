UBP-DP-YDP hükümeti, 1 Ocak-28 Aralık tarihleri arasında toplam 4 bin 431 kişiyi KKTC vatandaşlığına aldı.
Son olarak 28 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de 133 kişiye daha vatandaşlık verildiği görülüyor.
İşte KKTC yurttaşlığına alınan 133 kişinin isimleri:
Bekir Koral
Gizem Doğan
Emran Sertkaya
Caner Kaya
Zeynep Ramazan
Sude Doğan
İrem Büyükkışlalai
Mehmet Dinçer
İbrahim Halil Mutluer
Sultan Hatunoğlu
İzzettin Sözer
Derya Arğun
Aykut Kıratlı
Sepehr Daneshvar
Yusuf Turunç
Mehmet Erduran
Şimal Büyükkışlalı
Tülay Yavuz
Melisa Güler
Esmanur Berdan
Abuzer Yıldırım
Mehmet Özbek
Damna Ruzhdie Ustova
Hâlise Tuğba Helvacıkara
Ali Göçer
Uğur Baykuş
Meryem Kara
Ceren Kaymak
Muhammed Halis Coşğun
Neslişah Gözuken
Tufan Afyon
Ercüment Görgülü
Fadime Sultan Buzcu
Deniz Özbek
Necat Akar
Melike Arık
Ömer Şan
Rabia Ilgın Döner
Aleyna Arlı
Ayşegül Özdemir
Kübra Kaya
Damla Nur Sarpkaya
Ahmet Ertuğrul Berdan
Özlem Kaya
Emine Songur
Öykü İldiz
Ercan Gökhan Haziray
Ebru Ağkaya
Şirin Güneş
Prof. Dr. Zafer Ünsal Coşkun
Orhan Gökalp
Aytaç Yıldırım
Aytaç Barhun
Ahmet Ulün
Kadir Kocabaş
Buket İnan
Mehmet Tona
Stanislav Chircevschi
Veaceslav Chircevschi
Adem Çelebi
Dilan Çelebi
Murat Güngör
Fatma Yıldırım
Celil Uğur Bekar
Hilal Kocakaya
Sevgi Talan
Rengin Altınbaş
Selvi Altınbaş
Meryem Tanrıverdi
Ercan Biçer
Tunahan Uğantaş
Tuğba Berrak
Mert Sarıer
Tarık Yumuşak
İbrahim Sairin Owel
Eylül Ünveren
Fatma Aladağ
Cihat Kokur
Bilge Toprak
Figen Şahin
Turgay Er
Emine Suzan Demir
Pınar Şahan
Didem Akpak
Soner İlhan
Abdurrahman Güler
Nazar Özbek
Cebrail Kaya
Sadık Piyade
Emine Alakuş
Elif Mülazımoğlu
Yasemin Alagöz
Dovlet Bazarov
Mustafa Kemal Bazo
Eren Kabak
Orhan Turay Karaçay
İlham Rzayev
Helin Yayan
Mehmet Ateşoğlu
Güşen Kayadağ
Hikmet Yavuz
Ali Şengüden
Mahmut Ali Çıra
Erol Umut Atalay
Kubilay Şen
Esen Kurt
Oktay Turunç
Bilal Yavaş
Yrd. Doç. Dr. Gülşen Özduran
Şefikanur Özdoğan
Fatma Nur Özdoğan
Semir Haddur
İbrahim Taha Durmaz
Fatma Hızıroğlu
Abdülmuttalip Yıldız
Tuğba Varol Gür
Türker Gülaç
Zeynep Karakaya
Nefise Aktan
Volkan Koral
Harun Karacan
Kemal Kurnaz
Gökhan Varol
Barış Şahin
Mustafa Sündü
Burcu Kaya
Merve Barışçı
Seda Akarsu
Zülal Toprak
Halil Emre Güven
Rüstem Akyüz
Caner Aslan
Emrah Şimşek
Kaynak : Haber Kıbrıs