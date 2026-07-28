Birlik, Kıbrıs sorununun artık yalnızca siyasi müzakereler çerçevesinde değil, ceza hukuku üzerinden uluslararası baskı aracı haline getirildiğini öne sürerek, son dönemde yaşanan gelişmelerin bu stratejinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Simon Aykut’un tutuklanması, Kuzey Kıbrıs’taki emlak sektörüne yönelik uluslararası uyarılar ile müteahhit, yatırımcı ve emlak şirketlerini hedef alan soruşturmaların ardından, diplomatik pasaport sahibi bir Kıbrıslı Türk'ün sınır kapısında "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrılmasının hukuki baskının kapsamının giderek genişlediğini gösterdiği belirtildi.

RES-BİR, Rum Yönetimi'nin 2006 yılında Ceza Yasası'na eklediği 303A maddesi ile kayıtlı malikinin rızası olmadan taşınmazların satılması, kiralanması, pazarlanması veya bu işlemlere aracılık edilmesini suç kapsamına aldığını, ayrıca Ceza Yasası'nın 281. maddesinin de taşınmazdan izinsiz yararlanılmasını geniş bir çerçevede değerlendirebildiğini hatırlattı.

Açıklamada, her ne kadar bu düzenlemelerin uygulanmasının savcılığın takdir yetkisine bağlı olduğu vurgulansa da, hukuki risk alanının giderek genişlediğine dikkat çekildi.

Birlik, sürecin artık yalnızca inşaat sektörünü ilgilendirmediğini belirterek, turizmden restoranlara, otellerden kafelere, marketlerden çiftçilere, hayvancılık işletmelerinden kiracılara kadar Kuzey Kıbrıs ekonomisinin temelini oluşturan birçok sektörün doğrudan veya dolaylı şekilde bu risk ortamından etkilenebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'a çağrıda bulunan RES-BİR, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in Kıbrıs konusunda yürüttüğü diplomatik girişimlerin sürdüğü bu dönemde, Rum Yönetimi'nin hukuku siyasi baskı aracı olarak kullandığı yönündeki iddiaların uluslararası platformlarda güçlü şekilde gündeme taşınmasını istedi.

Birlik, Kıbrıs Türk halkının ekonomik yaşam hakkı, çalışma özgürlüğü ve hukuk güvenliğini ilgilendiren bu gelişmeler karşısında devletin tüm kurumlarının ortak hareket etmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunacağına olan inançlarını dile getirdi.