Gündem Kıbrıs Özel Haber

Ambargolar altında olsa da, KKTC ekonomisi ve özel sektörü yeni yatırımlara ev sahipliği yapıyor. Ekonomik anlamda büyümeye açık sektörler ve yatırım fırsatları, gerek KKTC’den gerekse de farklı ülkelerden yatırımcıların ilgi odağı durumda. Gündem Kıbrıs vatandaşlara “Yatırımcı olsaydınız KKTC’ye hangi yatırımı yapardınız?” diye sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar emlak ve toprak alımı konusunda KKTC’de yatırımın daha cazip olduğunu ifade ederken, bazı vatandaşlar ise sağlık alanında yaşanan eksikliklerden dolayı sağlık sektöründe yatırım yapacaklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise turizm alanında yatırım yapacaklarını ifade ederken, gıda sektörünün de cazibesine vatandaşlar dikkat çekti.

Ali Rıza: Yatırımcı olsaydım toprağa yatırım yapardım

Ali Rıza isimli vatandaş, toprağa ve mülke yatırım yapacağını ifade ederek, “Dünyanın hali berbat, ne olacağı belli değil ama yine de o kadar kötü düşünmemek gerekiyor. Ben yatırımcı olsaydım toprağa yatırım yapardım. Biraz da nakit olması her ihtimale karşı iyi olurdu” dedi.

Ayhan Yaygır: Üniversite açardım. Diğer yandan emlak ve inşaat işi yapardım

Ayhan Yaygır isimi vatandaş ise eğitim sektörüne yatırım yapacağını söyleyerek, “Eğitim alanına ve emlak alanına yatırım yapardım. Üniversite açardım. Diğer yandan emlak ve inşaat işi yapardım” dedi ve eğitim ve inşaat sektörünü kazançlı gördüğünü ifade etti.

İsmet İlkan: Turizme yatırım yapmak gerekiyor

İsmet İlkan isimli vatandaş ise turizm sektörünü kazançlı gördüğünü ifade ederek, “Turizme yatırım yapmak gerekiyor. Bu ülkede fabrika olmadığına göre, turizm de bacasız sanayi olduğu için bana göre en uygun yatırım alanı turizmdir” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Cengiz: Casino ve otel yatırımı yapardım çünkü onda para var

Hüseyin Cengiz isimli vatandaş ise turizm ve Casino alanında yatırım yapacağını söyleyerek, “Casino ve otel yatırımı yapardım çünkü onda para var. Onun dışında bir de süpermarket işine girerdim” diye konuştu.

Seyit Orhan: Param olsaydı hiçbir yere yatırmam bankaya koyardım

Seyit Orhan isimli vatandaş ise parası olsaydı hiçbir yere yatırım yapmayacağını söyleyerek, “Param olsaydı hiçbir yere yatırmam bankaya koyardım. En garantisi o. Zaten her şeyden var. En iyisi bankaya yatırmak” diyerek parasını bankacılık üzerinden değerlendireceğiz söyledi.

Pınar Şahin: Eğer yatırımcı olsaydık taşınmaz alırdık

Pınar Şahin isimli vatandaş ise emlak alanında yatırım yapacağını ifade ederek, “Eğer yatırımcı olsaydık taşınmaz alırdık. Çünkü burada yaşıyoruz ve burayı seviyoruz. Turistik bir ülke ve diğer yandan da sakin ve güvenli bir ülke olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Vedat Tecimer: Gıda ve yiyecek sektörüne yatırım yapardım

Vedat Tecimer isimli vatandaş, “Yatırımcı olamayacağım için hiçbir yatırım yapamam çünkü artık yaşın geçti. Ancak eğer param olsaydı süpermarket açardım. Gıda ve yiyecek sektörüne yatırım yapardım. Hiçbir zaman bu sektör ölmez. Herkes yemeye mahkûm” dedi.

Hüseyin Seğmen: Sağlık alanına yatırım yapardım ve hastane açardım

Hüseyin Seğmen isimli vatandaş, “Sağlık alanına yatırım yapardım ve hastane açardım. Ülkede sağlık alanında büyük bir sorununun olduğu göz önündedir. Özellikle hastanelerde sıra beklemek büyük sorun. Paranız yoksa mahvolduz” ifadelerini kullandı.

Mülayim Demiral: İnşaat sektörü patlama yaptı. Eğer yatırımcı olsaydım o alana para yatırırdım

Mülayim Demiral isimli vatandaş, “Dürüst olduktan sonra her işten para kazanılır. İnşaat sektörü patlama yaptı. Eğer yatırımcı olsaydım o alana para yatırırdım” diye konuştu.

İsa Levent: Eğer yatırımcı olsaydım turizm alanına yatırım yapardım

İsa Levent, turizm alanına yatırım yapacağını ifade ederek, “Eğer yatırımcı olsaydım turizm alanına yatırım yapardım. Turizm bu bölgede çok keyifli. KKTC’nin turizm alanında gelişeceğini düşünüyorum” dedi.

İsmail Kuşdoğan: İnşaat sektörüne girerdim

İsmail Kuşdoğan isimli vatandaş ise inşaat sektörüne yatırım yapacağını söyleyerek, “Ev yapardım inşaat sektörüne girerdim. Daha iyi. Konut en güzelidir” diye konuştu.

Halil Akyıl: Sağlık sektörüne yatırım yapardım

Halil Akyıl isimli vatandaş ise sağlık sektörüne yatırım yapacağını söyleyerek, “Sağlık sektörüne yatırım yapardım. Devletin sağlık yönünden çok büyük zafiyetleri var. En azından öyle bir sağlık kuruluşu kurarak hem insanlara faydalı olurdu hem de iyi bir yatırım olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Özdemir: İnşaat üzerine yatırım yapardım

Mehmet Ali Özdemir isimli vatandaş ise, inşaat alanına yatırım yapacağını söyleyerek, “İnşaat üzerine yatırım yapardım. Buranın konuta ihtiyacı var. Diğer yandan ülkenin gelişmesi için inşaat sektörü çok önemli. Çok fazla boş arazı var ve onların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.