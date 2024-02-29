Bakanlar Kurulu, 6’sı Nijeryalı, 2’si çete üyesi olmak üzere toplamda 14 kişiyi “yasaklı göçmen” ilan etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Jesse lkedinma Onokwaı, Adekoyejo lsaac Adewuyı, Olagoke Enoch Fagbote, Olayinka Oladimeji Dada, Emmanuel Olasunkanmi Fagbote, Valentine Alfred Udıda Bakanlar Kurulunca yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan yasaklı göçmen ilan edildi.

Sunday Stephen Aladeyekun ile Solomon llekhojie'nin "Bucaneers" çetesine üye olduklarından kamu yararı ve güvenliği açısından yasaklı göçmen ilan edilmelerine karar verdi.

Arash Maheri, Elijah Chınwdu Emenike ile Olayinka Samuel Anifowose, Marina Eleonore Olivia Demange Reffet, devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan yasaklı göçmen ilan edildi.

Benjamin Siewert, Janine Siewert'in Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca Yasaklı Göçmen ilan edilmelerine karar verdi."