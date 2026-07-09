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Soruşturma devam ediyor.

Polis açıklamasına göre, E.G.'nin 6 Ocak ile 3 Haziran 2026 tarihleri arasında, uygulama üzerinden oluşturulan yemek siparişlerindeki fiyatları değiştirerek toplam 3 bin 704 TL'yi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir restoranda çalışan 23 yaşındaki E.G., yemek sipariş uygulaması üzerinden verilen siparişlerin fiyatlarını değiştirerek iş yerini zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklandı.

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