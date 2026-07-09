KKTC'de dün meydana gelen iki ayrı yangında tarım arazileri ile çok sayıda malzeme zarar gördü. Yangınlarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlk yangın, saat 16.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nun Düzova köyü yakınlarında çıktı. Yangında yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisindeki anızlar ile 10 adet rulo balya yanarak zarar gördü. İtfaiye ekipleri ve bölge halkının müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İkinci yangın ise gece saat 23.55 sıralarında Ozanköy'de Gamarez Caddesi üzerindeki bir ahşap ambarda meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangının, elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ambarda bulunan tarım ekipmanları, ilaçlar ve çeşitli aletlerin yanı sıra 2 demir konteyner, 10 top örtü naylonu, 20 top sera naylonu, 6 çiftli ranza, 4 güvenlik kamerası ve 2 tonluk su deposu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polisin her iki yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.