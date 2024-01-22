Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İlham Akal olayla ilgili bulguları aktardı.

Akal huzurda bulunan zanlının 19 Ocak 2024 tarihinde saat 09:45 raddelerinde Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi boyunca salon aracı batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullandığı sırada yolun sağında bulunan Memo 1 isimli petrol istasyonu önüne geldiğinde, o esnada seyir istikametine göre yolun solundan sağına doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Lefkoşa’da sakin T.Ş. ’a (K-14 KKTC Öğrenci) aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu yaralanan yayanın kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilkyardım tedavisinden sonra beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde yaralının yoğun bakımdan çıkarılarak, Cerrahi Servise alındığını belirti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izinli olarak kaldığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.