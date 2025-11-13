Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde yarın düzenlenmesi planlanan “15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri”, ileri bir tarihe ertelendi.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, “Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’na ait askeri uçağın kaza geçirmesi ve şehit Mehmetçiklerimizin yasını tuttuğumuz bu süreçte konserin ileri bir tarihe alınmasına karar verilmiştir. Tüm halkımıza duyurulur.” ifadelerine yer verildi.