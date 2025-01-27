Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

26.01.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Yıldırım-Ötüken Anayolu üzerinde, Ramazan CENGİZ (E-17) yönetimindeki HS 211 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve banket içerisinde bulunan toprak sete çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan HS 211 plakalı araç, yol içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilip durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ramazan CENGİZ ve araçta yolcu olarak bulunan Gazi Hasan GAZİLERSOYU (E-15), Berat HAYTA (E-15), Umut Mustafa SERÇE (E-15) ve Ali YEĞEN (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır.

Ali YEĞEN sağ ayak bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Gazi Hasan GAZİLERSOYLU, Berat HAYTA ve araç sürücüsü Ramazan CENGİZ ile birlikte taburcu olmuştur. Yolcu Umut Mustafa SERÇE ise beyin kanaması teşhisi ile nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır.

Araç sürücüsü Ramazan CENGİZ, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.