DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen açılış töreniyle başlayan Genel Kurul, iki gün boyunca 150’yi aşkın katılımcının yer aldığı bir akademik programla devam etti.

Açılış törenine; Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan ile sağlık bilimleri fakültelerinin dekanları ve fakülte öğretim üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Çok Sesli Korosu, Koro Şefi Erkan Dağlı ve Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

- Malkoç

Açılışta konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, söz konusu toplantının önemli olduğuna kaydederek, SABDEK Genel Kurulu’nun ikinci kez DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından dolayı gururlu olduklarını ifade etti.

-Elbasan

SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan da, Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nin ülkenin sağlık hizmetlerinin niteliğini doğrudan etkileyen stratejik bir alan olduğunu belirterek, büyümenin doğal sonucu olarak kapasite, nitelik ve istihdam dengesinde ortaya kırılganlıkların çıktığını ve toplantıda bunların ele alınacağını kaydetti.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise, kendi öğrencilik yıllarındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak, Türkiye’de Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilk kez Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulduğunu ifade etti. Kendi deneyimlerinden örnekler veren Dr. Uluçay, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü için ne anlam ifade ettiğini aktardı.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da sağlık bilimleri alanındaki ulusal iş birliklerinin DAÜ’nün hem yükseköğretimde kalite kültürünü destekleme vizyonu ile örtüştüğünü hem de akademik paydaşlarla daha güçlü bir iletişim kurulmasına olanak sağladığını dile getirdi.

Kılıç sözlerini, “Söz konusu toplantının hem üniversitemizin hem ülkemizin hem de Anavatan Türkiye’nin sağlık eğitimi alanındaki gelişimine değerli katkılar sunacağına, sadece mevcut durumu değerlendirmekle kalmayıp geleceğe dair güçlü ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştireceğine gönülden inanıyorum.” şeklinde sürdürdü.

-Özcenk

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk söz konusu toplantının sağlık bilimleri alanında ortak aklı büyütme, yenilikçi hedefleri birlikte oluşturma ve geleceğin sağlık profesyonellerine yön verme sorumluluğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

-Amca

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, amaçlarının sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil geleceğin öngörülemeyen koşullarına da hazırlıklı, güçlü ve vizyonel bir öğretim yapısı oluşturmak olduğunu dile getirdi.

- Oturumlar gerçekleştirildi

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Prof. Dr. Bülent Elbasan tarafından SABDEK Eylem Planı, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Doç. Dr. Esra Dursun Atılgan tarafından Protez-Ortez Programı ÇEP ile Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ve Prof. Dr. Salih Bardakcı tarafından ÇEP’lere Uyum konulu oturumlar gerçekleştirildi.

Genel Kurul toplantısı; dekanlar, bölüm başkanları ve program sorumlularının katılımıyla “Program Bazında Bir Olurluk Analizi, Ders Türleri ve Öğretim Yöntemi Eşleşmesi ve Program-Öğrenme Alanı Eşleştirmesi” başlıkları altında üç aşamalı çalıştayla devam etti.

Genel Kurul, ikinci günde SABAK Tematik Analiz Raporu sunumunun ardından SABAK, HEPDAK, FTR-AD ve EPDAK temsilcilerinin yer aldığı “Kaliteyi Birlikte Tasarlamak, Geleceği Birlikte Kurmak” başlıklı panellerle tamamlandı.