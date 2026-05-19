Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anıtkabir’den getirilen toprağı Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim etti.

Lefkoşa bölge okullarından öğrencilerin flama ve bayraklarla yer aldığı törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu.

Girne’de 19 Mayıs tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

