Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs 1919’da Anadolu’da parlayan hürriyet ateşinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden onurlu yolda rehber olduğunu belirtti.

Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözüyle 19 Mayıs’ı gençlere ithaf ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türkü, Atatürkçü düşünceden ve çağdaşlıktan ayrılmadan gençlerine sahip çıkarak, daha güzel yarınlara yol almaya devam edecektir” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlamaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu sabah BRT’de yaptığı konuşmasıyla başladı.

-“19 Mayıs tarihi bir dönüm noktası”

Çavuşoğlu mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığı tarihi adımın 107’nci yıl dönümünün KKTC’de büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını ifade etti.

19 Mayıs’ın; çağdaş, demokratik ve tam bağımsız bir cumhuriyetin temellerinin atıldığı, umutsuzluğun yerini inanca, teslimiyetin yerini direnişe bıraktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Çavuşoğlu, milli iradenin üstünlüğünün bu tarihle tüm dünyaya ilan edildiğini kaydetti.

- “Anadolu’da parlayan hürriyet ateşi bizlere daima rehber olmuştur”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan onurlu mücadelede Anadolu’da parlayan hürriyet ateşi bizlere daima rehber olmuştur” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Atatürkçü düşünceden ve çağdaşlıktan ayrılmadan gençlerine sahip çıkarak, geleceğe yürümeyi sürdüreceğini vurguladı.

-“19 Mayıs gençliğe duyulan güvenin en açık ilanı”

Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözüyle 19 Mayıs’ı gençlere ithaf ettiğini ve onlara önemli bir sorumluluk yüklediğini belirterek, gençlere seslenen Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs’ın inancın, kararlılığın ve sönmeyen umudun simgesi, gençliğe duyulan güvenin en açık ilanı olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yalnızca akademik başarıya değil; sanatla ve sporla iç içe, üretken bireyler yetiştirmeye önem verdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, bir milletin en büyük zenginliğinin nitelikli ve erdemli insan gücü olduğunu ifade etti.

-“Kimliğinizi, kültürünüzü ve değerlerinizi koruyun”

Dünyanın hızla değiştiğine de dikkat çeken Çavuşoğlu, bu değişimin gerisinde kalan toplumların yön veren değil yönlendirilen konumda olacağını belirterek, gençlerin kendilerini bilgi, bilim ve teknolojiyle donatması gerektiğini söyledi.

Kimliğini, kültürünü ve değerlerini kaybeden toplumların geleceğini sürdüremeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, gençlere bu değerleri koruma çağrısında bulundu.

-“Sizlere düşen görev ülkemizin kalkınmasına, refahına katkı sağlamaktır”

Çavuşoğlu, tüm imkânların, gençlerin eleştirel düşünen, üretken ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için seferber edilmeye devam edeceğini de belirterek, “Sizlere düşen görev ise bu imkânları çok iyi kullanarak kendinizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeniz ve ülkemizin kalkınmasına, refahına katkı sağlamanızdır.” dedi.

Mesajının sonunda halkı ve özellikle gençleri Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni yeniden okumaya ve bu eşsiz emanete sahip çıkmaya davet eden Çavuşoğlu, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı; halkın ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.