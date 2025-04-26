Polis memuru Nuri Hundal mahkemede olguları aktardı.

Polis, kazanın 24 Nisan 2025 tarihinde, saat 12.20 raddelerinde Lefkoşa'da Yakındoğu Üniversitesi kampüsü içerisinde isimsiz yol üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki NS 490 plakalı salon araç ile güney istikametine dikkatsizce ve tehlikeli bir şekilde seyreden zanlının yol üzerinde bulunan kapalı havuz önlerindeki çembere süratli bir şekilde giriş yaptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak o esnada kaldırım üzerinde kuzey istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Rojhat Serıkaya’ya çarptığını söyledi. Polis, yaya çarpan aracın önü kuzey istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan yayanın 153 acil ambulans ile YDÜH acil serviste yapılan tedavisine müteakip sağ ayağında bulunan açık yaralar nedeni ile ameliyata alındığını ifade etti. Polis, yaralının daha sonra cerrahi servisinde müşahede altına alındığını ancak hayati tehlikesi olmadığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak Merkez Karakolu Hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.