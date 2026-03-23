Gazimağusa’da sakin 66 yaşındaki Salahaldin Abumustafa, aniden rahatsızlanması üzerine Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.

Öte yandan Çatalköy’de sakin 59 yaşındaki İsmail Zehni de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlandı. Zehni, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cansız bedeni üzerinde yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin otopsi sonucunda tespit edileceği açıklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.