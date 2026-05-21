Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, çocukların proje için hazırladığı resimler, sergi çalışmalarında kullanılmak üzere okul yönetimlerine teslim edildi. Öğrencilerin çevre, temizlik ve yaşanabilir şehir temalı eserleri, çocukların temiz bir Gazimağusa’ya dair hayallerini ve duyarlılıklarını ortaya koydu.

Açıklamaya göre, “Temiz Okul, Temiz Şehir” projesi, yalnızca bir yarışma süreci olarak değil, çocukların çevreye sahip çıkma, yaşadığı okulu ve kenti koruma bilincini güçlendiren önemli bir farkındalık çalışması olarak hayata geçirildi.