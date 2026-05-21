Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Berkay Sürmelioğlu, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.45 sıralarında Lefkoşa Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi tarafından gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde zanlıların ülkede izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrollerde C.E.E.’nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gün, D.A.O.’nun 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gün, H.S.E.’nin 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren 350 gün ve J.G.’nin ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, İçişleri Bakanlığı’ndan ifade temin edileceğini ve zanlılar adına ihraç işlemleri için yazışmalar yapılması gerektiğini belirterek ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.