Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Diyarbakır’da düzenlenen 3x3 Gençler Türkiye Şampiyonası’nda namağlup şampiyonluğa ulaşan Levent Kolej Genç Kız Takımı sporcuları ile Eskişehir’de düzenlenen Liselerarası Atletizm Müsabakaları’nda yüksek atlama branşında 1.97 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olan Levent Kolej öğrencisi Erdinç İnçay’ı kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Levent Kolej Okul Müdürü Serkan Biran ile Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşe Günerman Özılgaz yer alırken, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu da hazır bulundu.

Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, öğrencileri, öğretmenleri, okul yöneticilerini ve ailelerini tebrik etti.

Gençlerin yalnızca akademik değil; sportif, sosyal ile kültürel alanlarda da desteklenmesi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmesi için fırsat yaratılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu fırsatı da eğitim süresini uzatarak başarabileceğimize inanıyoruz ve bu uğurda çocuklarımızın geleceği için büyük bir mücadele veriyoruz.” dedi.

Konuşmasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile spor alanında başarı gösteren KKTC’li öğrencilere yönelik özel bir burs programının hayata geçmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıklayan Çavuşoğlu, “Ülkemizde bireysel sporlarda rekor kıran öğrencilerimize, Türkiye Milli Takımına davet alan öğrencilerimize ve Türkiye’de yarı final ve üzeri başarı elde eden öğrencilerimize özel burs sağlanması için çalışma yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu bursun; maddi desteğin yanı sıra yalnızca Türkiye’deki üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri bölümlerini kapsayacağını belirten Çavuşoğlu, desteklerinden dolayı YTB yetkililerine teşekkür ederek protokol çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gençlere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, ayrıca yurt dışında eğitimlerini tamamlayıp ülkeye dönecek gençlere, ileride öğrencilere rol model olma çağrısı yaptı.

Genç sporculara sağlık, disiplin ve başarı dileyen Çavuşoğlu, Atatürk’ün gösterdiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcu anlayışının önemine vurgu yaptı.

Ziyaret sonunda genç sporculara hediye verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.