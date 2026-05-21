Pelin YÜKSELAY

Üstel, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesine yönelik projenin Avrupa Birliği’nin onay vermemesi nedeniyle ilerleyemediğini belirterek, alternatif olarak doğalgaz projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Üstel, yaklaşık iki yıl önce Türkiye ile deniz altından kabloyla elektrik getirilmesi amacıyla protokol imzaladıklarını söyledi. Proje kapsamında fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, tüm raporların hazırlandığını ifade eden Üstel, sistemin Avrupa enterkonnekte ağına bağlanacak olması nedeniyle Avrupa Birliği’nin onayının gerektiğini belirtti. Türkiye’nin ürettiği enerjinin bir bölümünü Avrupa’ya sattığını ve sistemin Avrupa ile bağlantılı olduğunu kaydeden Üstel, yaklaşık bir yıldır Türkiye’nin Avrupa Birliği ile görüşmeler yürüttüğünü ancak onayın verilmediğini söyledi.

“Bizi en çok Hristodulidis engelledi”

Üstel, Avrupa Birliği’nin projeye onay vermemesinde Rum lider Nikos Hristodulidis’in etkili olduğunu savunarak, “Bizi bu sisteme katmamak için AB onay vermedi” dedi. Rum tarafının İsrail-Yunanistan hattı üzerinden kendi enterkonnekte projesini geliştirmeye çalıştığını ifade eden Üstel, en doğru projenin Türkiye üzerinden çekilecek kablo ile tüm adanın sisteme bağlanması olduğunu söyledi. “Hem kendileri bu sisteme girmedi hem de bizim girmemizi engellediler” diyen Üstel, bunun üzerine alternatif enerji projeleri üzerinde çalışmaya başladıklarını kaydetti.

“KKTC artık doğalgazla buluşacak”

Kablo ile elektrik projesinin tamamen rafa kalkmadığını vurgulayan Üstel, Avrupa Birliği’nin ilerleyen süreçte onay vermesi halinde projenin yeniden gündeme geleceğini belirtti. Ancak sürecin uzaması nedeniyle Türkiye ile birlikte yeni bir enerji modeli üzerinde çalıştıklarını ifade eden Üstel, KKTC’nin artık doğalgazla buluşma zamanının geldiğini söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali’nin halen kirli yakıtla çalıştığını ve çevre kirliliğine neden olduğunu belirten Üstel, doğalgaz projesi sayesinde tüm türbinlerin ve santrallerin doğalgaza dönüştürülebileceğini söyledi. Böylece enerji üretiminde verimliliğin artacağını, çevrenin korunacağını ve Teknecik’in daha çevreci hale geleceğini ifade etti.

“Haziran’da imzalar atılıyor”

Türkiye’nin uzun süredir proje üzerinde çalıştığını ve teknik çalışmaların tamamlandığını kaydeden Üstel, iki ülke arasında imzalanacak protokolle projenin resmiyet kazanacağını açıkladı. Proje kapsamında yaklaşık 55 santimetre çapında, 97 kilometre uzunluğunda ve 60 deniz mili mesafeyi kapsayan çift hatlı doğalgaz boru hattı kurulacağını söyledi.

Üstel, Haziran ayının ikinci haftasında Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye geleceğini ve iki devletin halk önünde protokol imzalayacağını belirtti. Projenin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığını ifade eden Üstel, çalışmaların iki yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü, ancak projenin bir buçuk yılda da bitirilebileceğini söyledi.

“Yüzyılın Projesi”

Projeyle birlikte Teknecik Santrali’ne doğalgazla çalışacak yeni bir ünitenin ekleneceğini belirten Üstel, enerji alanında ülkenin önünün açılacağını ifade etti. Doğalgazın sadece santralde kullanılmayacağını kaydeden Üstel, enerjinin depolanacağını, otellere, sanayi bölgelerine ve ilerleyen süreçte evlere kadar ulaştırılacağını söyledi.

“Bu süreç zaman işidir” diyen Üstel, Anamur’dan çıkacak doğalgazın deniz altından Teknecik’e ulaştırılacağını, iki bölgede de istasyon kurulacağını ifade etti. Projeyi “Asrın projesi” ve “Yüzyılın projesi” olarak nitelendiren Üstel, ülkenin doğalgazla buluşacağını söyledi.

Projenin maliyeti yaklaşık 700 milyon dolar

Projenin maliyetine ilişkin de konuşan Üstel, yaklaşık 700 milyon dolarlık bir yatırım öngörüldüğünü belirtti. Net rakamların önümüzdeki günlerde Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacağını ifade eden Üstel, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve projenin başlamaya hazır olduğunu söyledi.

“Rum tarafı barış isterse kapımız açık”

Kablo ile enerji projesinin siyasi engellerle karşılaştığını ancak doğalgaz boru hattı konusunda böyle bir engellemenin mümkün olmadığını belirten Üstel, bunun Türkiye’nin inisiyatifi dahilinde ilerleyeceğini söyledi. Boru hattının çift hatlı döşeneceğini belirten Üstel, ilerleyen dönemde Rum tarafının barış istemesi halinde Türkiye’nin döşeyeceği hatlar üzerinden Güney Kıbrıs’ın doğalgazını Avrupa’ya ulaştırabileceğini ifade etti. “Türkiye bu hazırlığı yapıyor. Barış istiyorlarsa bu onlar için büyük bir adımdır” dedi.

“Hükümette hiçbir sıkıntı yok”

Hükümet ortaklarının projeye yaklaşımıyla ilgili de konuşan Üstel, doğalgaz projesinin açıklanacağından ortaklarının da son aşamada haberdar olduğunu belirtti. Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını ifade eden Üstel, hükümet ortaklarının projeye destek verdiğini ve hükümet içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Milletvekili maaşlarından yüzde 10 kesinti

Milletvekili maaşlarından yapılması planlanan kesintiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Üstel, halka verdiği sözleri yerine getirdiğini belirtti. Genel Kurul’da ortaya koyduğu iradenin arkasında olduğunu ifade eden Üstel, hazırlanan yasa tasarısının Meclis’e sunulduğunu söyledi. Tasarının tüm milletvekillerinin imzasıyla komiteye gönderileceğini ve ardından Genel Kurul’da görüşüleceğini belirten Üstel, seçimle gelen herkesin maaşından yüzde 10, siyasi atamalardan ise yüzde 5 kesinti yapılacağını açıkladı.

Toplanacak kaynağın ayrı bir fonda biriktirileceğini belirten Üstel, bu kaynağın engellilere, ihtiyaç sahiplerine, sosyal yardım alanlara ve asgari ücretin altında gelir elde eden kesimlere katkı olarak aktarılacağını söyledi. Ana muhalefete de çağrıda bulunan Üstel, “Gönül arzu eder ki ana muhalefet de bu kampanyaya destek versin ve Meclis süratle yasayı geçirsin” dedi.

“Seçim Ocak 2027’de”

Erken seçim iddialarıyla ilgili de konuşan Üstel, hükümetin halka verdiği sözler ve açıklayacağı yeni projeler olduğunu belirtti. “Biz bu projeleri başlatıp halkımız da bunları gördükten sonra seçimin tarihini belirlemiş olacağız” diyen Üstel, seçimin Ocak 2027’de yapılacağını ifade etti.