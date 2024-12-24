2 ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.12.2024 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Jasmıne Sochukvukaıma NWABUEZE (K-7 aylık)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

20.12.2024 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Paul Anthony FITZPATRIC (E-69)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.