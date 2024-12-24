2 ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.12.2024 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Jasmıne Sochukvukaıma NWABUEZE (K-7 aylık)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2 kişi evinde hayatını kaybetti 2 kişi evinde hayatını kaybetti

20.12.2024 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Paul Anthony FITZPATRIC (E-69)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.