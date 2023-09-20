İkinci Şirinevler Gonnara Festivali, 1 Ekim Pazar günü yapılacak.
Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli tarafından yapılan açıklamaya göre, İkinci Şirinevler Gonnara Festivali, Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı işbirliğinde, 1 Ekim Pazar günü 09.00-23.00 saatleri arasında Şirinevler Köy Meydanı’nda yapılacak.
Örge Volkan, Digem Müzik Grubu ve Cemal Aslangazi gibi sanatçıların konserlerine yer verilecek Festivalde, dans gösterileri, defile ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Festivalde ayrıca, ödüllü tavla turnuvası da düzenlenecek. Birinciye 2 bin 500; ikinciye bin 500 ve üçüncüye bin TL ödül verilecek tavla turnuvasına katılmak isteyenler, 22 Eylül Perşembe gününe kadar Şirinevler Gonnara Festivali Facebook sayfasına mesaj atarak kayıt olabilecek.
Festival programı şöyle:
09.00-10:00 - Açılış Konuşmaları
10:30-11:00 - Dikmen Belediyesi Halk Dansları Ekibi
11:30-11:45 - Minik Çocuklarımızın Mâni Atışmaları
12:00-13:00 - Cemal Aslangazi Müzik Dinletisi
13:15-13:45 - Palyaço Gösterisi
13:45-14:30 - ARA
14:30-15:00 - Lefkoşa Jimnastik Federasyonu
15:15-17:15 - Digem Müzik Grubu Konseri
17:30-17:45 - Yakındoğu Dans Grubu 1
17:50-18:05 - Yakındoğu Dans grubu 2
18:30-20:30 - “Sandıktan Çıkanlar” Nostaljik Defile
20:45-22:45 - Örge Volkan Konseri