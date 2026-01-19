Açıklamada, 2008 doğumlu erkek KKTC vatandaşlarının, 1 Ocak’tan itibaren askerlik çağına girdiği vurgulanarak, son yoklamaların, her iki tarih dahil olmak üzere 2-6 Şubat tarihleri arasında 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacağı belirtildi.

Yükümlülerin, kendilerine teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde yoklamaya katılacağı ifade edilen açıklamada, her ne sebeple olursa olsun, bugüne kadar yoklamaya hiç katılmamış veya henüz yurt ödevini yapmamış olan 2008 ve daha yaşlı doğumlu, askerlik ertelemesini yaptırmayan, KKTC ve çift uyruklu yükümlülerin bu yoklamaya katılmak zorunda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, son yoklamaya katılmak için talep edilen belgelerin şu şekilde olduğu belirtildi:

“KKTC kimlik kartı; KKTC doğum kayıt belgesi; çift uyruklular için TC kimlik kartının aslı; TC vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi; öğrenci olanlar için öğrenci belgesi (üniversite öğrenci belgeleri Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olacaktır); mezun olanların diplomalarının aslı ile birlikte fotokopisi (meslek lisesi diplomaları ile çıraklık ve kalfalık belgelerinin fotokopileri KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olacaktır); ikametgah belgesi; varsa sürüş ehliyeti; sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu.”

Yükümlülere gerekli duyuru ve tebligatların, köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapıldığı ve radyo, televizyon ve yazılı basın yoluyla yapılan bu duyuruların değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği kaydedilen açıklamada, duyurulara rağmen meşru bir özrü olmaksızın yoklamaya katılmayanların, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden, haklarında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, daha fazla bilgiye, “mucahit.gov.ct.tr” internet adresinden erişebileceği ifade edildi.