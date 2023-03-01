KOÇ

Bu ay; iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş atmosferi gibi konular hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonunda doğru ise irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

BOĞA

Bu ay; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

İKİZLER

Yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miras konuları ve taşınmalar hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

YENGEÇ

Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonunda doğru ise Statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

ASLAN

Kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama, anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

BAŞAK

İrade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

TERAZİ

Kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonunda doğru ise size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

AKREP

Sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar ve iş atmosferi gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

YAY

Statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarımız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

OĞLAK

Yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.



KOVA

Finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik gibi konular hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

BALIK

Size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.