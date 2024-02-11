Aşkta en uyumlu burçlar arasında yer alan ikililer, doğal uyumları ve benzer karakteristik özellikleriyle dikkat çekerler. Örneğin, İkizler ve Terazi gibi hava elementine ait burçlar, iletişimde ve düşünce dünyasında birbirlerini anlarlar. İkili, entelektüel bir etkileşimle ilişkilerini geliştirirken, duygusal zeka ve uyum da ilişkilerini güçlendirir. Yengeç ve Balık gibi su elementine mensup burçlar ise derin bir duygusal bağ kurarlar ve birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını anlayarak destek olurlar. Bu ikililer arasındaki bağ, derin bir empati ve duygusal uyum üzerine kuruludur. Aşkta uyumlu burçlar, birbirlerini tamamlayarak, mutlu ve sağlam ilişkiler inşa ederler.

AKREP VE YENGEÇ İLİŞKİSİ

En duygusal ve duygularını en uçlarda yaşayan bu iki burcun ilişkisi bir elmanın iki yarısı etkisi yaratır. Duygusal beklentilerdeki uyum onları dillere destan bir aşk yaşamaya iter. Bu çifte öykünerek bakılır. Çünkü hem romantiktirler hem de seksi. Benzer ahlaki değerler, benzer arkadaşlar, ortak sosyal çevreler onları birbirlerine daha da kenetler.

YAY VE KOÇ İLİŞKİSİ

Yüksek cinsel gerilime hazır olun. Yay ve Koç ilişkisinde en öne çıkan şüphesiz ki muhteşem bir seks hayatı olacaktır. Aşkı daha da pekiştiren cinsel cazibeleri onların mükemmel bir uyum yakalamasını sağlar. Birbirlerine neredeyse vahşice sarılan bu çift, cinsel anlamda imreneceğiniz türden bir enerji yayar. Birbirlerine ayna görevi gören Yay ve Koçlar aynılığın tadını çıkararak mutluluğu uzun süreli bir hale getirir.

OĞLAK VE BOĞA İLİŞKİSİ

Tüm astrologlar hemfikirdir ki Oğlak ve Boğa aşkı adeta bir sonsuz aşk hikayesidir. Birbirlerini gözlerinin içine bakarak saatlerce dinleyen bir çifte rastladıysanız Oğlak ve Boğa ikilisi olmaları kuvvetle muhtemeldir. Birbirlerine gerçek bir ruh eşinin vereceklerini yani sonsuz saygı ve sevgiyi sunan bu çift aşklarıyla oldukça konuşulup kıskanılacaklardır.

KOVA VE İKİZLER İLİŞKİSİ

Birbirlerine bambaşka noktalardan dokunacak, adeta kişisel keşiflerinde birbirlerine destek olacak bir aşk yaşar Kova ve İkizler. Birbirlerinin tamamlanışlarında destek olacakları şüphesizdir. Hayatı, yaşadıklarını sorgularken birbirlerine bambaşka perspektifler sunarak mutluluğa ulaştırırlar. Adeta mistik denebilecek bu bağ onların aşklarında vazgeçilmezdir.

BALIK VE AKREP İLİŞKİSİ

Balık ve Akrep aşkının sezgiselliğine hayran olmamak elde değil. Neredeyse birbirlerinin aklını, isteklerini, arzularını okuyabilen bu çift mükemmel bir armoni yakalar. Hayata aynı pencereden bakan bu çift, kendi kırılacağı şeyi karşısındakine de yaşatmamayı iyi bilir. Yüksek tutkuların yanında, bu çift romantizmden kaçmadan aşkı tüm benlikleriyle yaşarlar.

TERAZİ VE İKİZLER İLİŞKİSİ

Kararsız ve dengesiz taraflarıyla bilinen bu iki burç yani Terazi ve İkizler bu konuda anlaşarak birbirlerini tamamlar. Aralarında güçlü bir entelektüel bağ vardır. İki burç da zekidir ve zekayı seksi bulur. Böylelikle birbirlerinde aradıkları o seksüel enerjiyi bulacaklardır. Yepyeni bilgileri birbirlerinden edinmek onlar için adeta uyarıcı olacaktır.

ASLAN VE YAY İLİŞKİSİ

Hayattan keyif almayı bilen, dünyevi zevklerin tadını çıkarmayı seven bu iki burç, Aslan ve Yay aşkında, birbirlerinin hayallerinde ve mutluluklarında destekleyici bir çift görmek mutluluk vericidir. Bu iki ateş burcu adeta empatiyle kuşatılmıştır. Çok eğlencelidirler. Birlikte eğlenceleri daha da katlanır ve üçüncü bir kişi olarak bile kendinizi sürekli bu ikiliyle takılmak isterken bulabilirsiniz.

BAŞAK VE BOĞA İLİŞKİSİ

Kaostan uzak, muazzam beklentiler taşımayan Başak ve Boğa burçlar, aşk hayatlarında da bu kolaylığı ve huzuru yakalar. Dürüst ve samimi özellikleriyle öne çıkan bu burçlar birbirlerini bulduklarında uzun süreli bir ilişki için hiç de zorlanmazlar. Evlilikleri uzun sürer.

İKİZLER VE KOVA İLİŞKİSİ

Bir İkizler ve Kova ilişkisi tam anlamıyla arkadaşlık tabanlı aşkın karşılığıdır diyebiliriz. Bir İkizler ve Kova birbirlerinin çekim alanına girdikleri anda sanki yıllardır tanışıyorlarmış gibi bir bağ kurabilirler. Bu özel an aşka dönüştüğünde ise onları tutabilmek ne mümkün. Sürekli olarak hareketli, yeni şeyler keşfedilen bu ilişki mutluluğu beraberinde getirir. Ortak arkadaş çevreleriyle partiler, konserler, keyifli sosyal etkinlikler ardı ardına gelir.

YENGEÇ VE BALIK İLİŞKİSİ

Yengeç ve Balık iki su grubu burcu! Evren bile onların uyum içinde yaratıldığını kanıtlıyor. Birlikte saçmalayıp birlikte gülebilen, aynı duygusallığı taşıyan, hassasiyetlerini anlayabilen bu iki burç kusursuz bir aşka yelken açar. Aşka aşık bu iki burcun hem duygusal hem cinsel tatmini kaçınılmaz. Mutlu ve naif aile kavramı bu çift için yaratılmıştır.

KOVA VE KOÇ İLİŞKİSİ

Bu iki maceracı burcun ilişkisinden heyecan, aksiyon ve eğlence eksik olmaz. Sıkılacakları tek bir an yoktur. Gerek sosyal hayatlarında gerekse cinsel hayatlarında yeni şeyler denemekten zevk alırlar. Koç ve Kova ilişkisi gerçek bir takımdır. Bu birlikte olma ve takım olma durumu ilişkilerinde birbirlerine alan tanımalarına engel olmaz. Özel hayatlarını birbirlerinden ayrı tutarak, arkadaşlarıyla olması gerektiği gibi özgürce vakit geçirebilirler.

BOĞA VE YENGEÇ İLİŞKİSİ

Boğa ve Yengeçler hem fiziksel hem de duygusal olarak oldukça güçlü bir bağ yakalarlar. Konuşmadan dahi anlaşabilen bir çift olurlar. Birbirlerini anlayabildikleri, empati kurabildikleri için kusursuz bir ilişki onları sarıp sarmalar. Yaptıklarını, planlarını desteklerler. Gücü seven Boğa’nın Yengeç duygusallığı ve desteğiyle aşka doyacağı şüphesiz. Uzun soluklu bir aşk ve ardından aile kurulması oldukça olasıdır.