KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta ev kiralama, ev satmakla ilgili konularda biraz daha ağırdan alın kendinizi. Yakın çevrenizle daha olumlu ilişkiler kurmak için kendinizi toparlayabilirsiniz. Özellikle maddi konularda hemen hareket almak yerine değerlendirme içinde tutun.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla ilişkinizde yeni bir pencere açılabilir ve siz çok daha renkli zamanlar geçirebilir, olumlu paylaşımlar kurabilirsiniz. Maddi konularda ise biraz daha tasarruflu ve ağırkanlı olmanız gerekebilir.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta kaderci davranarak kariyerinizde kararlar almaya kalkmayın. Ne olursa olsun daha akılcıl olduğunuz takdirde kazanan siz olacaksınız. Ayrıca sağlık konusunda ayaklara dizlere biraz daha dikkat edin derim.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta maddi durumlarla ilgili olarak ani gelir değişiklikleri sizi bazı harcamalara teşvik edebilir. Keza ikili ilişkilerde de kırılgan bir dönemden geçecek olabilirsiniz. Bu hafta aileye dikkat!

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta sosyal hayatınızla ilgili olarak bazı gelişmeler sizi bekleyebilir. Ve sonuçta bu gelişmelerde hem olumlu hem de olumsuz hareketlenmeler söz konusu olabilir. Kişisel gelişim için olumlu zamanlar.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu haftanın ana konusu sizin için daha çok iş ve yurt dışı, okul, eğitim gibi konular olacak gibi görünmekte. Bunun yanında uzun vadeli planlarınızı gerçekleştirmek için de çok aceleci olmayın.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta eğer devlet baba ile ilgili resmi işleriniz varsa biraz daha dikkatli davranmanızı tavsiye ederim. Eğer alacak verecek meseleleri söz konusu ile alacaklar için ısrarcı olmanızda fayda var.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta ne olursa olsun ikili ilişkilere çok ama çok dikkat edin. Oldukça hassas bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Kendinizi aynı zamanda sosyal konularda da biraz korumaya almanız gerekebilir.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta özellikle sağlık konusunda bazı gelişmeler yaşamanız muhtemel. Olabilecek iletişim aksaklıklarını mutlaka dikkate almanız gerekebilir. Kendinizi özellikle aşk konusunda çok faal hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu haftanın ana teması sizin için çocuklarınız ve gayrimenkul konuları olabilir. Ama bunun yanında önünüze gelecek olan iş seçimleri de yine kafanızı fazlasıyla oyalayacak olabilir. Kendi yolunuza ve çıkarlarınıza bakın derim.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta aile büyükleri ile ilgili olarak kendinizi koştururken bulabilirsiniz. Bunun yanında gelişiminiz için biraz daha akılcı davranıp para konusunda önemli ve iyi atılımlarda yapabilirsiniz. Zamanınızı iyi kullanmaya bakın.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta yaşam enerjisi, davranış tarzı, alışkanlıklar, eğitim gibi meselelerde biraz daha faal olacaksınız demem mümkün. Yol ve yolculuklarla ilgili planlarınız varsa çok aceleci olmayın, ufak tefek aksiliklere açık duruyorsunuz.