KOÇ

Sevgili Koç, bu hafta ticari ilişkiler, seyahatler ve eğitim planlarını gözden geçireceksiniz. Haftanın başında özgürce düşüncelerinizi dile getirmek isteyecek, fikirlerinizi hayata geçirebilmek adına somut adımlar atacaksınız. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelere neden olacak, yeni ticari girişimlerde bulunabilir, yaptığınız işle ilgili insanların size olan güvenini tekrar kazanabilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede hayranlık uyandıracak başarılara imza atacaksınız. Ancak hafta başında gerçekleşecek olan Neptün-Merkür dik açısı bazı düşüncelerinizde yanıldığınızı size gösterebilir. Maddi kaynaklarınızı arttırabilmeniz adına güzel fırsatlar ile karşılaşacaksınız, bu hafta hayatınızda meydana gelen gelişmelerin olumlu yönüne odaklanmalısınız.

BOĞA

Sevgili Boğa, bu hafta vergiler, ödemeler, ortak gelirler, harcamalar ile daha fazla ilgileneceksiniz. Haftanın başında beklediğiniz ödemeler gecikebilir. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay ile hayatınızda sürpriz değişimler yaşayacaksınız. Devlet kadrolarında çalışan Boğa’lar için kariyerlerinde yükselme gibi etkiler mevcut. Bu hafta çok istediğiniz bir eğitime başlayabilirsiniz. Daha önce planladığınız bir seyahate çıkmak, yeni yerler görmek ve yeni bilgiler edinmek adına hareket edeceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler, bu hafta eşiniz ve ortaklarınızla ilgili konularla daha fazla ilgileneceksiniz. Eşinizin veya ortaklık sürdürdüğünüz işinizle ilgili kazançlarınızda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Kazançlarınızı arttırabilmek adına işinizle ilgili yatırım planları geliştirecek, yeni girişimlerde bulunacaksınız. Ancak bu hafta tüm bunları yaparken ufak gerilimler yaşayabilirsiniz

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, hafta başında günlük yaşamınızla ilgili düzenlemeler yapıp, sağlığınızla ilgili konularla ilgileneceksiniz. İşinizle ilgili bitirmeniz gereken projelere yönelebilirsiniz. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek yeniay ile ilişkilerinizde yeni bir dönem başlıyor. Gerek iş ortaklıkları gerekse aile ilişkileriniz gündeminizde olacak. Yaşanan sorunların çözümü için kararlı olmalı ve duygularınıza yenik düşmemelisiniz. Aile içindeki gelir konuları yine bu haftanın konuları ile ilgili olacak. Hafta sonu eğitim ve seyahatler konusunda bazı kısıt ve engeller ile karşılaşabilirsiniz. Fikirlerinizi anlatmakta, duygularınızın anlaşılmasıyla ilgili sorunlar meydana gelebilir.

ASLAN

Sevgili Aslan, bu hafta insanlar tarafından daha fazla fark edilecek, duygusal ilişkilerinizde mutlu hissedeceğiniz gelişmeler yaşayacaksınız. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay ile hayatınızla ilgili bazı düzenlemeler yapacak, işinizle ilgili yeni sorumluluklar üstleneceksiniz. Kariyeriniz açısından gelen yeni sorumlulukları kabul etmeniz faydalı olacaktır. Bu hafta gelen iş fırsatları 5 aylık döngüde kariyeriniz açısından sizi güzel gelişmelere götürecek. Bu hafta sağlığınızla ilgili güzel haberler alacaksınız. Hafta sonuna doğru partnerinizle geleceğiniz hakkında planlamalar yapabilir ve alışverişe çıkabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak, haftaya ev ve aile ilişkileriyle ilgilenerek başlayacaksınız. Eşiniz ve ortaklarınızla maddi konular ile ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Aile içinde fikirsel çatışmalar yaşanabilir. 9 Ocak tarihinde gerçekleşecek Merkür-Neptün karesi yanlış anlaşılmaların çok fazla olacağını gösteriyor. 11 Ocak yeniayı ile kendinizi daha iyi hissedecek, hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek adına adım atacaksınız. Bekar olan Başak burçları için aşk hayatında yeni gelişmeler yaşanabilir. Uzun süreli ilişkiler yaşayan Başak’lar özgürleşmek isteyebilir.

TERAZİ

Sevgili Terazi, haftaya ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar ile başlıyorsunuz. Ticari anlaşmalar için haftanın ilk günleri uygun değil, gözden kaçan size zarar verecek etkiler olabilir. Trafikte dikkatli olmalısınız. Mental olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek yeniay ile ev, gayrimenkul yatırımları konusunda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ev eşyalarınızla ilgili düzenleme yapacak, eşyalarınızın bakımı ile ilgileneceksiniz. 12-13 Ocak tarihlerinde yatırımlar konusunda beklenmedik gelişmeler olabilir, ani karar almaktan kaçının. Hafta sonu genel sağlığınızla ilgileneceksiniz, bu hafta yoğun olacak bazı işleriniz hafta sonuna sarkabilir ve hafta sonunu çalışarak geçirebilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep, haftaya kazançlar, maddi gelirler, yatırımlarınızla ilgilenerek başlayacaksınız. Bu hafta alım-satım konularında zarara uğrayabilirsiniz bu nedenle temkinli davranmanızda fayda var. Banka sözleşmeleri, hisse senetleri gibi konularda imza atarken koşulları daha dikkatli incelemelisiniz. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay ile kısa yolculuklar yapacak, eğlenceli aktivitelerde bulunacaksınız. Yakın çevrenizi, akrabalarınızı, kardeşlerinizi bu aralar daha sık görecek, ziyaret edeceksiniz. Yeni bir eğitime başlamak, dil öğrenmek için yeniay sizi destekliyor. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz.

YAY

Sevgili Yay, haftaya imaj değişiklikleri, diyete başlamak gibi düşünceler ile başlayacaksınız. Ev ve aile içinde duygusal gerilimler yaşanabilir. Aile içinde sağlık konuları ile ilgilenebilirsiniz. 11 Ocak itibari ile gerçekleşecek Yeniay maddi gelirlerinizi arttırabilmeniz için size karşınıza fırsatlar çıkaracak. Maddi bolluk ve bereket yaşayacağınız, işlerinizin daha iyi gideceği bir süreç başlıyor. Hayatınızda mali konular ile ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Hafta sonu yaklaşırken yakın çevreniz ve aileniz ile daha sık görüşecek, hislerinizi, duygularınızı açmak isteyeceksiniz. Hafta sonu yaşam alanlarınızda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz, dışarıda deniz veya göl kenarında vakit geçirmek sizi iyi hissettirecektir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak, duygularınız ile düşünceleriniz arasında mücadele ederek başlıyorsunuz. Hissettiklerinizi dile getirmekte zorlanabilir, yanlış anlaşılmaktan çekinebilirsiniz. Düşüncelerinizi, hislerinizi paylaşma konusunda ısrarcı olursanız yanlış anlaşılabilir veya kendinizi tam anlatamayabilirsiniz. Bu süre çok uzun sürmeyecek elbette, Oğlaklar için bu hafta oldukça şanslı etkiler barındırıyor. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek yeniay ile kendinizden emin, duygularınızdan emin olacaksınız. Uzun süredir çalıştığınız konularla ilgili sonuç alabilmek adına harika bir yeniay gerçekleşiyor. Aslında sizin için yaşanan olaylar mucize değil, yarattığınız gerçeklikler olacak. İlişkilerinizde şifalanacak, kariyer ve kazançlar noktasında en başarılı olacağınız zamanları yaşayacaksınız. Harcamalarınıza, yatırımlarınıza dikkat edin ve hafta sonu karamsarlığa kapılmayın iyi giden şeylerin keyfini çıkarın.

KOVA

Sevgili Kova, haftaya arkadaşlarınızla ilgili yaşadığınız hayal kırıklıkları damga vurabilir. Evet haftaya sosyalleşerek başlıyorsunuz, etrafınız kalabalık ama siz o kalabalıkların içinde kendinizi hiç ait hissetmediğiniz bir yerdeymiş gibi hissedebilirsiniz. Yaşadığınız hayal kırıklıkları 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay ile kendinizle kalmak yaz aylarından itibaren hayatınızda değişen dinamikleri düşünmek isteyebilirsiniz. Ailenizden hiç beklemediğiniz bir destek, sürpriz ile karşılaşabilirsiniz. Çalışan ve üreten kovalar için kariyer ve kazançlar konusunda fırsatlar yaşanacak. Hafta sonu yaklaşırken, gelirlerin gecikmesi, ertelenmesi, kesintiler yaşama ihtimali yüksek. Bu hafta arkadaşlarınız sizden borç isteyebilir, geri dönmeyeceğini düşünerek hareket etmelisiniz.

BALIK

Sevgili Balık, haftaya iş, kariyer hayatınızda tıkanıklığa sebebiyet veren konular ile ilgilenerek başlayacaksınız. Haftanın ilk günlerinde kendinizi ifade etmeye çalışırken yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili gelen haberler yanıltıcı olabilir. Bu nedenle bu hafta karar alırken daha dikkatli olmalısınız. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek yeniay ile arkadaşlarınızdan destek alabilir, onlarla daha sık iletişim kurabilirsiniz. İşinizle ilgili arkadaşlarınızla fikir alışverişi yapmak atacağınız adımlarla ilgili sizi destekleyecek. Bu yeniay gelirlerinizle ilgili pozitif etkilere sahip olacak, yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler maddi konularla ilgili kendinizi güvende hissetmenize neden olacak. Bu hafta itibariyle seyahat planları yapabilir, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Hafta sonu eviniz, yaşam alanlarınız ile ilgileneceksiniz ancak bazı işlerinizi tamamlamakta güçlük çekebilirsiniz. Yakın çevrenizle gergin konuşmalar yapabilirsiniz. Pazar günü duygusal açıdan sıkışmış, anlaşılmadığınızı düşünebilir, üstlendiğiniz sorumluluklar ile ilgili stres yaşayabilirsiniz. Her şeye rağmen üretken olacak ve hayatta güzel şeylerin yaşanabildiğine tanıklık edeceğiniz bir hafta olacak, keyfini çıkarın.