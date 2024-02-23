İnsanların kişiliklerini ve yaşamlarını etkilediğine inanılan astroloji bilimi birçok kişinin yakın takibinde yer alıyor. Eğer burcunuz bu üç burç arasında ise mart ayını kötü geçirme ihtimaliniz bulunuyor. Bu yıl mart ayında yüzü gülmeyecek 3 burç haberimizde.

BOĞA BURCU

Boğa burcu iş, kariyer ve finansal açıdan pişmanlık yaşayabilir. Boğalar'ın mart ayı boyunca evlilik planı yapmamalarında fayda var. Finansal açıdan ise harcamalarını kısıtlamaları gerekebilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu yeni ilişkilere karşı açık olmayıp eski ilişkiye takılı kalabilir. Astrologlar eski partnerini takıntı haline getiren kişilerin, yeni aşkları kaçıracağı konusunda hem fikir.

BALIK BURCU

Balık burcunun sağlık konusunda şanssızlığı ayyuka çıkacak. Mart ayı boyunca Balıkların sağlık açısından yüzü gülmeyecek.