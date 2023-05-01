KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında olacak gibi görünmekte.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında olacak gibi görünmekte.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular olacak gibi görünmekte.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında olacak gibi görünmekte.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz hakkında olacak gibi görünmekte.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız zeka, iletişim, haberleşme, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkındaki konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.