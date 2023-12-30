İyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla 2023 yılını geride bırakıyoruz…

Kâh üzüldük, kâh sevindik…

Bolca sinirlendik…

Ama sevindik de…

…

2023 nasıl geçti?

…

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen “Asrın Felaketi” ile çok büyük acılar yaşadık…

Depremde kaybettiklerimize ağladık, acılarını hala daha yüreğimizde hissediyoruz…

Kayıplarımızı unutmayacak ve anılarını her daim yaşatacağız…

Bir kez daha başımız sağ olsun…

…

Her sene olduğu gibi bu sene de yokluk çektik…

Eğitimde yaşanan rezillikleri, tavandan düşen sıvaları, yapılan “HAYRET VERİCİ” açıklamaları dinledik…

Çocuklarımızın geleceği ve can güvenliği için endişe duyduk…

Yine tüp bulamadık, ilaç bulamadık, benzin kuyruklarında saatler harcadık…

Bazı sabahlara gözümüzü ZAM ile açtık…

Bir gece yarısı yapılan atamalarla ve görevden almalarla uykumuzu kaçırdık…

Şaşırdık!

Trafiğe verdiğimiz kurbanlarımıza üzüldük…

Bu sene ikiye katlanan ölüm oranlarına isyan ettik…

Seneler peşin sıra geçerken, yollarımızın karanlığına, güvenli olmayışına ve köstebek yuvası gibi çukurlarla dolu oluşuna alışamadık…

…

Seçimler gördük…

Siyasette atılan adımları çokça eleştirdik…

Yanlış kararlara tepki gösterdik…

Ve bu sene çok önemli bir şey daha oldu…

Siyasetten ve siyasi gelişmelerden İRRİTE olduk!

Artık siyasilerimizin ne dediğini umursamamaya başladık ve her geçen gün daha da soğuduk…

Hatta sandığa gitmedik…

Çünkü çok büyük geçim sıkıntısı çektik…

Çocuklarımızın karnını doyurmak, ev kirasını ödemek, elektrik faturası için borç para bulmak bizim için daha önemliydi…

Enflasyon karşısında ezilen vatandaşı için beklenen adımları atmayan siyasilere bu şekilde tepki gösterdik…

Peki, anladılar mı?

…

Bu liste daha uzar gider…

Ama genel anlamda baktığımızda 2022 yılı, 2023 yılından bazı olaylar dışında çok da farklı değildi…

2024 yılının da 2023 yılından çok farklı olacağını düşünmüyorum…

…

Ama…

2024 yılının büyük sürprizlere gebe olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim…

Yılbaşından sonra bizi bir kez daha kabine değişikliği bekliyor…

Ekonomi ve Enerji, Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarında değişiklik yapılması gündemde…

Ayrıca kabine içerisinde yer değişiklikleri olması da kulislerde konuşuluyor…

Sayın Üstel’in en son gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti bu yöndeki beklentiyi daha da artırdı…

…

Bunun yanı sıra Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayı da 2024 yılında bize hareketli günler yaşatacak…

Taht oyunlarına bolca şahit olacağız…

UBP’de şimdiden kılıçlar çekilmiş ve kan gövdeyi götürmeye başlamışken, kurultay günü yaklaştıkça bu şiddet daha da artacak…

Peki, kimler aday olacak?

Sürpriz isimler çıkıp genel başkanlığa aday olur mu?

Neden olmasın? Olabilir…

…

Siyasette 24 saat bile çok uzun bir süre iken 2024 yılının siyasi gündemini şimdiden konuşmak veya tahmin etmek zor olsa da “SİYASİ ANLAMDA ÖNEMLİ GELİŞMELERİN VE DEĞİŞİMLERİN” yaşanmasını beklemek için müneccim olmaya gerek yok…

Siyasette bireysel kaygılar toplumsal kaygıların önüne geçmeye devam ettikçe biz daha çok değişimler görürüz…

…

2024 yılının tüm ülkemize ve bizlere iyi gelmesini temenni ediyor, herkese güzel bir yıl diliyorum…