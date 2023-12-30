Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastaların ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı.

Yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerini sürdüren Bakan Dinçyürek, 2024 yılında Mağusa Devlet Hastanesi'nin daha güçlü bir yapıda olacağını belirtti.

Dinçyürek, Mağusa Hastanesi'nde 2024 yılında yeni doğan yoğun bakım ünitesinin hizmete gireceğini, hedeflerinin anjiyo merkezi ve kardiyovasküler cerrahi servisinin açılması ve aynı zamanda Fako cihazıyla göz ameliyatlarının başlayabilmesi olduğunu bu konuda gerekli tüm çalışmaların başladığını söyledi.

Mağusa Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar yapılmayan ameliyatların yapılacağını ve servislerin açılacağını vurgulayan Bakan Dinçyürek, hastanede doktor ve hemşire kadrolarının da artırılacağını açıkladı.