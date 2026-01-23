Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, harup üreticilerinin üretime devamlılığının sağlanması amacıyla verilen destek ödemeleri yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Binboğa Yem) ve/veya özel sektör firmalarına ürününü satan üreticilere kilo başına 10 TL’lik destek ödendi.

683 üreticiye teslim ettikleri 698 bin 36 kg harup ürününe karşılık, 6 milyon 980 bin 360 TL’lik ödeme yapıldı. Üreticiler, destek prim hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve bankanın ilgili şubelerinden alabilecek.