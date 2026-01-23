Bakan Hasipoğlu, yeni asgari ücretin saatlik 349,71 TL, günlük 2.797,75 TL, haftalık 13.988,76 TL, aylık brüt 60.618 TL ve net 52.738 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Söz konusu artışın yüzde 18,39 oranına denk geldiğini ifade eden Hasipoğlu, bunun euro bazında yaklaşık 1.200 euro seviyesinde olduğunu söyledi.

Asgari ücret belirlenirken hem işverenin sürdürülebilirliğinin hem de işçinin korunmasının gözetildiğini vurgulayan Hasipoğlu, Bakanlar Kurulu’ndan geçen Yerli İş Gücünü Destekleme Fonu kapsamında asgari ücretlilere 12 bin TL ek katkı sağlanacağını hatırlattı.

Bu desteğin 6 bin TL’sinin Ocak maaşına, kalan 6 bin TL’sinin ise Mart ayında ödeneceğini belirten Hasipoğlu, böylece toplam 12 bin TL’nin doğrudan asgari ücretlinin cebine gireceğini ifade etti.

Sendikaların “asgari ücret yetersiz” eleştirilerine de değinen Hasipoğlu, sendikaların yüzde 21,66 oranında artış talep ettiğini, devlet katkısıyla birlikte mevcut düzenlemenin yüzde 22,90’a ulaştığını söyledi. Bu durumda işçi tarafının, bakanlığın sunduğu teklifin altında bir oran önermiş olduğunu kaydetti.

Destek ödemeleri için başvuruların başladığını belirten Hasipoğlu, çalışanların hesap bilgilerini ilgili portala girmesi gerektiğini, ödemelerin Şubat ayında Ocak maaşına yansıyacak şekilde ve doğrudan işçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakanlık olarak sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Hasipoğlu, “Hayat pahalılığı karşısında işçimizi ve emekçimizi ezdirmemeye çalıştık, dengeli bir çözüm ürettik” dedi.