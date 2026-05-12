Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre toplam 95 kişi KKTC yurttaşlığına alındı.
Yurttaşlığa alınan isimler şöyle:
- İsmail Sürmeli
- Mehmet Cuma Akçay
- Eylül Karaali
- Fatmanur Yüksel
- Aysel Doğrusöz
- Bünyamin Kurt
- Abdullah Akrep
- Yahya Dönmez
- Yadigar Devrim
- Sadıka Beyza Keleş
- Nazlı Kardaş
- Bilge Sıla Tosun
- Neli Lozovanu
- Kamuran Dede
- Eray Fidan
- Yunus Emre Tomak
- Filiz Pilatin
- Aleyna İbak
- Nüsret Kılıç
- Sultan Delioğlu
- Ahmet Dadı
- Gabriel Potinga
- Leman Nur Türker
- Adolat Madraimova
- Ziyarat Yashuzakov
- Asel Dooronbekova
- Emine Hayat Ateşoğlu
- Sümeyye Şahin
- Zülfikar Belen
- Gülhan Özgüler
- Hasan Güney
- Ahmet Topal
- Emine Fikret Uyur
- Doç. Dr. Kubilay Şenbakar
- Ege Taş
- Ragıp Bingöl
- Serdal Kaya
- Rifat Günay
- Seher Baytar
- Özlem Yartum
- Ali Yücelen
- Ömer Güney
- Bilnur Uyur
- Ahmet Kömürcü
- Ahmet Küçük
- Yiğit Şatana
- İbrahim Saçar
- Özge Taşcı
- Mehmet Cuma Çelik
- İhsan Kaya
- Dzhevrie Asenova Ivanova
- Ahmet Yıldız
- Abdulgani Sancak
- Muhammet Turgut Güleç
- Ümit Yayar
- Gulnabat Suvhanova
- Hatice Doğan
- Erhan Şitil
- Fatma Uslu
- Kazım Salman
- Ahmet Batıray
- Gülşen Dinçer
- Halil Çiftçi
- Adem Çapur
- Korkmaz Göçer
- Serhat Beyazbal
- Haşim Bağrıaçık
- Mehmet Ali Zaroğlu
- Kadri Gündoğdu
- Bilal Karaman
- Türkan Öztürk
- Serhat Sel
- Mustafa Hüseyinoğlu
- Ramazan Sel
- Salih Akagündüz
- Yağmur Taşdelen
- Yurdal Yıldız
- Ahmet Selçuk Tekinırk
- Ceyda Karakuş
- Jasmin Kösemehmetoğlu
- Peter Geoffrey De Krassel
- Mehmet Metiner
- Mete Yarar
- Süleyman Tarhan
- Büşra Barut
- Neslihan Karabudak
- Cumali Güldal
- Volkan Turak
- Esin Özdoğan
- Mehmet Çiftçi
- Sefer Tüz
- Mehmet Kurt
- Utku Erkol
- Öznur Kılınç
- Ertuğrul Aydın