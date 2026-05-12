İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Af Yasası'nı bekleyenlerin sadece öğrenciler olmadığını, bu kişilerin ailelerinin mağduriyetlerini gidermenin de sorumlulukları olduğunu belirterek, "herkesi affedecekleri söyleminin gerçeği yansıtmadığını" vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Gümrük Kapıları Kimin İçin Açık? Devletin Hazinesinin Kayıpları Ne Kadar?” konulu güncel konuşma yaptı.

Barçın, Kıb-Tek’in denetlenmiş mali raporlarının yayınlanmamasını eleştirerek, bunun bile şaibe iddialarının yayılmasına sebep olduğunu savundu. Ülkenin farklı sektörlerinde yaşanan sıkıntıları dile getiren Barçın, sanayicilerin, çöp poşeti üreticilerinin zor durumlarını belirtmek için Gümrük ve Rüsumat Dairesi'ne yazdığı mektubu okudu.

Mektupta; ülkeye kaçak sokulmaya çalışılan ürünlerle ilgili iddialar olduğuna işaret eden Barçın, mektupta yetkililere sorulan soruların cevabını kendisinin de bilmek istediğini söyledi ve sorular sordu.

Barçın, mektupta dile getirilen iddialarla ilgili yasal mevzuata da değinerek, mektupta belirtilen yasaklı malların nasıl beyan edildiğini sordu.

Islak mendil ambalajlarıyla ilgili mevzuatı da paylaşan Barçın, ülkeye getirilen ıslak mendillerden mevzuata, yasaya uygun olmayanları paylaştı.

Ülkeye köpük tabak sokmanın yasak olması sebebiyle, getirilen ürünlerin yerli üreticileri de zora soktuğunu anlatan Barçın, şikayetlerin değerlendirilmesi gerektiğini, gerekirse kendisinin de elindeki belgeleri paylaşabileceğini kaydetti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Barçın’ın konuşmasının, denetim açısından yapılması gereken örnek konuşmalardan olduğunu dile getirdi. Berova, ilgili dairelerle birlikte çok ciddi atılımlar yatıklarını, kendisinin de bu konuşmanın bağlamındaki soruların cevabının basın önünde verilmesini sağlayacağını söyledi.

Gümrük Dairesi’ne ilk ziyaretinde, gördüğü ve 3 yıl içinde düzenledikleri aksaklıkları dile getirerek, personel sayısının takviye edildiğini belirten Berova, konuşmalarda adı geçen firmayla ilgili 23 Temmuz 2025 tarihinde tek seferde 1 milyon 277 bin TL ceza kesildiğini ve sonrasında da bu firmanın getirdiği ürünlere fiziki muayene yapıldığını kaydetti.

Gümrük işlemleriyle ilgili detaylı bilgi veren Berova, beyanları da ciddi şekilde takip ettiklerini belirtti.

-Talat

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat da, “Türkiye Cumhuriyeti’yle İlişkilerde Yeni Dönem” konusuyla ilgili konuştu. Talat, önceki konuşmalarında Türkiye'ye giremeyen KKTC vatandaşlarıyla ilgili Meclis’te yaşanan diyalogları hatırlatarak, yurttaşın hakkını savunmanın korkulacak bir yanı olmadığını Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın gösterdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin karşısında diplomatik tavırların işe yarayacağını herkesin gördüğünü aktaran Talat, artık hükümet düzeyinde de bu ilişki biçiminin kurulması gerektiğini belirtti.

İmzalanan mali protokollerin de yıllardır "kopyala yapıştır" şeklinde hazırlandığını savunan Talat, 2024-2025-2026 protokollerinden değişmeyen maddeleri okudu. Talat, bu protokollerin iş birliğiyle hazırlanmamasını da eleştirerek, taahhüt edilen kredilerin verilmediğini savundu, kamu maliyesini kurtarmanın Türkiye’nin görevi olmadığını belirtti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir devlet olduğunu belirterek, devletlerin kendi kurallarını kendilerinin koyduğunu, KKTC vatandaşlarının Türkiye'ye niye giremediğini bilemeyeceğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda çok girişimde bulunduğunu, bu konuların basında ya da burada konuşulacak konu olmadığını ifade eden Çavuş, kendisinin her hafta konuşmaları dinlediğini çünkü muhalefetin fikirlerine önem verdiğini belirtti.

Rahip Andrew Brunson olayının da savaş olmadığını ancak dövizden dolayı hükümetin bozulduğunu ifade eden Çavuş, geçmiş dönemlerde Türkiye ile KKTC ilişkilerine de değindi. Çavuş, hükümetlerinin Türkiye ile ilişkilerinin iki devlet arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğine örnek olacak nitelikte olduğunu da belirtti.

-Çolakoğlu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu da, “Liyakatsiz Görevlendirmeler Hız Kesmiyor” başlıklı konuşma yaptı. Çolakoğlu, yurt dışındaki genç profesyonellerin liyakatsizlik sebebiyle dönmek istemediğini savunarak, bunun kulak ardı edilmesinin artık mümkün olmadığını söyledi.

Geçici istihdamlarla ilgili örnekler veren Çolakoğlu, yasanın bu konuyla ilgili maddelerini okudu, geçici işçilerin şube amiri konumuna getirilmesini eleştirdi.

Çolakoğlu, ülke dışındaki gençlerin şikayetine kulak verilmemesinin “sizi umursamıyoruz” demek olduğunu ifade etti.

Gazimağusa’da, dün gerçekleştirilen toplantıda 35 sivil toplum örgütünün çevreyle ilgili hazırladığı belgeyi okuyan Çolakoğlu, yetkilileri çevreyle ilgili kararları gözden geçirmeye çağırdı.

Çolakoğlu, 18 yaş üstü İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezindeki araç sıkıntısını da dile getirerek, taşınma konusundaki çözüm taleplerini iletti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, önceki hükümetlere göre daha fazla personel istihdam ettiklerini dile getirerek, geçici memur ve işçi alımlarında düzenleme yapamadıklarını, önerilere açık olduklarını kaydetti.

2015 yılında CTP’nin yaptığı değişiklikle kamuda personel boşluklarına zemin hazırladığını, kendilerinin de yeni düzenleme yapamadığını ifade eden Berova, gelecek dönemde bu konunun bir sonuca bağlanması için çalışacaklarını söyledi.

Berova, 18 yaş üstü İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezindeki sıkıntının da giderilmesi için konuyu yetkili kişilere ileteceğini belirtti.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, Engelliler Haftası içerisinde farkındalık yaratmak için farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, örnekler verdi.

Gazimağusa ve Girne’deki merkezlerde araç değil, şoför sıkıntısı olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bu sorunu haftaya çözeceklerini söyledi. Hasipoğlu, hizmete girecek yeni projelerle ilgili de bilgi verdi.

-Solyalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da, “Bilinmeyen Rakamlarla Muhaceret Af Yasa Tasarısı” konusunda konuşma yaptı. Solyalı, kırsal kesim arsalarının veriliş şeklini eleştirerek, muhtarda bulunacak belgenin UBP Örgüt Başkanı’nda bulunduğunu savundu. Solyalı, tabanca izinleriyle ilgili de bilgi istedi.

Solyalı, tabanca izinlerinin yine gündeme geldiğini bunun yasasının değişerek ele alınmasının doğru olacağını söyledi.

Tasdik Memurları Yasası'na değinen ve Maliye Bakanı’nı eleştiren Solyalı, yasanın zaten Genel Kurul’a geleceğini kaydetti.

Türkiye ile imzalanan protokolde, Rekabet Kurulu'nun ihalelerde yetki kullanmayacağı ve şikayet olursa devreye gireceğiyle ilgili bir madde olmasını da eleştiren Solyalı, “denetlenmeden kaçamayacaksınız” dedi.

Muhaceret affının Meclis'e gelemediğine işaret eden Solyalı, geçmişteki af yasasıyla ilgili de bir düzenleme yapılmadığını savundu. Solyalı, Acenteler Yasası'nın geçirilmeden afların konuşulmasının doğru olmadığını savunduklarını, kaçak öğrencilerle çalışanların başa baş gider noktaya geldiğini söyledi.

Sınır dışı etmenin ekonomik maliyetlerine de değinen Solyalı, Muhaceret Dairesi’nin müdürü olmamasını da eleştirdi.

Solyalı, geniş tanımlı affın kimleri kapsadığını hiçbir yetkiliden öğrenemediğini, 150 bin kişinin yararlanacağını öngördüğü bu affın kaç kişiyi kapsayacağını bir yetkilinin teyit etmesini istedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, tasdik memurluğu verilme kriterlerini değiştirdiklerini ve yasal zemine oturttuklarını ancak pratikte yaşanan sıkıntıları gidermek için değişiklik çalışması yaptıklarını söyledi.

Berova, bu çalışmaları ilgili paydaşlarla da paylaştıklarını ve bu alan gelişsin diye uğraştıklarını, aynı çalışmayı muhasebeciler için de yaptıklarını kaydetti.

Merkezi İhale Komisyonuyla ilgili önceden yapılmamış bir yasa hazırlığında olduklarını ve bunun teknik kuruldan hızlıca, haziran ayında geçirmek için büyük gayret harcadıklarını anlatan Berova, Merkezi İhale Komisyonu'na çok yük bindiğini ve denetimlerin ayrıştırılması için çalıştıklarını, Rekabet Kurulu Yasası'nın da yaşanan sıkıntıların aşılması için uğraştıklarını söyledi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, af yasasını bekleyenlerin sadece öğrenciler olmadığını bu kişilerin ailelerinin mağduriyetlerini gidermenin de kendilerinin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Ülkedeki kişileri ya yasal statüye kavuşması ya da ülkeden yollanması gerektiğini belirten Oğuz, herkesi affedecekleri söyleminin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kimlerin bu aftan yararlanacağını anlatan Oğuz, af yasasıyla hangi sorunların ortadan kalkacağını ve yürürlükteki yasayla ilgili de bilgi verdi.

Oğuz, mağdur olan kişilerden örnek vererek, yasanın değişmesi gerektiğini ancak o zamana kadar mağduriyetlerin giderilmesi için adım atmaları gerektiğini söyledi.

Muhaceret Dairesinde vekaleten müdürün de 16 senedir o görevde olduğunu ve işin içinde yetişen biri olduğunu kaydeden Oğuz, kişilerin sadece bir kez aftan yararlanmasını sağlayacak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Solyalı da, aftan yararlanabilecek kişi sayısını bilmeyenlerin İçişleri Bakanlığı yapmaması gerektiğini söyledi, Oğuz da “o zaman CTP hükümete talip olmamalı çünkü hiçbir şey yapmadı” cevabını verdi.

Ürün Solyalı, çalışan denetlenen bir sistem olmadığı sürece bunun sürekli yineleneceğini savunarak, eleştirilerde bulundu. Solyalı, kişilerin özel durumlarına bakanlıkların çare üretmesinin normal olduğunu ancak hala kaçak sayısını veremediklerini belirtti.