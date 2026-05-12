CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kamusal hizmetlerin yetersiz kaldığını ve halkın alım gücünün her geçen gün gerilediğini belirterek, CTP iktidarında halkın alım gücünün korunacağını, hayat pahalılığı oluşmadan gerekli önlemlerin alınacağını ve kaliteli, erişilebilir kamusal hizmetlerin sağlanacağını ifade etti. Kamudaki liyakatsizlik sorununa da dikkat çeken İncirli, denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini belirterek, yolsuzluğa geçit verilmeyen, adil, eşit ve şeffaf bir düzen kurulacağını söyledi.

Ziyarette İncirli’ye Milletvekilleri Filiz Besim ile Şifa Çolakoğlu eşlik ederken, Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Dernek heyetinin İncirli’ye plaket takdim ettiği ziyaret, anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.