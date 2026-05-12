AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, açılış konuşmalarının ardından forumda üç panel oturumu yapıldı.

Moderatörlüğünü Erbay Akansoy ve Maria Zeniou'nun üstlendiği “Barış İnşası ve İki Toplumlu İş Birliği” başlıklı ilk panelde, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos, Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Cyprus Forumu’nun kurucusu Nicolas Kyriakides panelist olarak yer aldı.

“AB Desteği ile Yerel Ekonominin Güçlendirilmesi” başlıklı ikinci panelde, Mustafa Besim, Annely Koudstaal ve Cleopatra Kitti; “Ortak Bir Gelecek için Gençlerin Güçlendirilmesi” başlıklı üçüncü panelde ise Vehbi Zeki Serter, Haris Psaltis, Yasmin Belloum, Amalia Avraam ve Maria Erotokritou panelist olarak katıldı.

Etkinliğin kapanış konuşması, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo tarafından yapıldı. Forumda ayrıca, AB Mali Yardım Programı’nın 20. yılı onuruna, program kapsamında hayata geçirilen projelerin faaliyetlerini yansıtan bir fotoğraf sergisi de yer aldı.