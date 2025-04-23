23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Lesland’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliğe katılan çocuklar, gün boyunca çeşitli ikramlarla karşılandı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlarla eğlenceli anlar yaşandı.

Çocuklar ayrıca çarpışan araba, dönme dolap ve atlı karınca gibi oyuncaklarla keyifli vakit geçirdi. Etkinlik alanında bulunan hayvanat bahçesi de minik ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bayram coşkusu Lesland’da gün boyu devam ediyor.