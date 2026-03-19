Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Federasyon, Lefkoşa ve Gazimağusa’da “Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı” başlıklı seminerler düzenledi.

Seminerlerde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sibel Dinçyürek, siber zorbalığın bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini akademik bir bakış açısıyla ele aldı.

Polis Genel Müdürlüğü Ses-Görüntü-Data İnceleme Şubesi Amiri ve Ses İnceleme Uzmanı Müfettiş Muavini Mustafa Ersözlü ise dijital ortamda karşılaşılabilecek riskler ve alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Polis Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Olgun Demir ve Anıl Uzal da katılımcılarla deneyimlerini paylaşarak, güvenli internet kullanımı konusunda bilgiler sundu.