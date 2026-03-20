Gönyeli Çemberinde kullanımındaki aracı diğer sürücülere tehlike arz edecek şekilde kullanan araç sürücüsünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri harekete geçti.

Söz konusu araç sürücüsü tespit edildi ve önceden farklı iki tarihte aynı şekilde tehlikeli sürüş yapma suçundan arandığından dolayı her bir suç için 12 bin 123,60 TL para ve 25 ceza puanı (toplamda 24 bin 123,60 TL para ve 50 ceza puanı) kesildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasasının ilgili maddesi uyarınca, bir yolda ihtiyatsızca ve halka tehlike teşkil edecek şeklide tehlikeli sürüş yapan ve iki kez sabit para cezasına çarptırılan kişinin bu suç ile ilgili olarak ceza puanı aldığı tarihten itibaren 15 ay içerisinde aynı suçu üçüncü kez işlemesinden dolayı sabit para cezası kesilmeden doğrudan mahkemeye sevk edilmesi için Gönyeli Çemberinde üçüncü kez işlediği tehlikeli sürüş suçundan dolayı mahkemeye sevk edilmek üzere söz konusu sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı ve kullanımındaki araç trafikten men edildi.