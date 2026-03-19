Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen “Kardeşlik İftarı”na katıldığını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği tarafından organize edilen program, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destekleri ve Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan’ın himayelerinde gerçekleştirildi.

Savaşan, etkinliğe KKTC Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk ve KKTC Almanya Turizm Temsilcisi Emrah Günen ile birlikte katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada, Almanya’daki Türk toplumunun temsilcileri, diplomatlar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve iş insanları aynı sofrada bir araya geldi. Savaşan, paylaşılan sohbetlerin ve kurulan bağların birlik ve beraberlik duygularını daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Programda ayrıca TBMM Türkiye-Almanya Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile YTB Başkanı Abdullah Eren de yer aldı. Savaşan, bu önemli isimlerle bir araya gelmenin kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti.

Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla Büyükelçi Gökhan Turan’a teşekkür eden Savaşan, emeği geçen herkese şükranlarını iletti. Bu tür buluşmaların gönüller arasındaki bağı daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.