Turizm sektörünün deneyimli isimlerinden Ercan Turhan, bayram öncesinde yaptığı açıklamada, bölgedeki savaşın yarattığı belirsizliklerin turizm sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek dikkat çeken bir öneride bulundu.

Turhan, açıklamasında artan maliyetler ve turist sayılarındaki düşüş beklentisinin sektör temsilcilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini ifade etti. Yakın coğrafyalarda yaşanan gelişmelerin moral bozucu olduğunu vurgulayan Turhan, daha önce dile getirdiği bir fikri yeniden gündeme taşımanın zamanının geldiğini söyledi.

Orta Doğu’daki serbest bölgelerde yatırımcıların güvenlik kaygıları nedeniyle geri çekildiğini gözlemlediklerini belirten Turhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) siyasi geleceğine dair belirsizliklerin de sürdüğünü dile getirdi. Rum yönetiminin dönüşümlü başkanlık modelini kabul etmemesinin federasyon tezini zayıflattığını savunan Turhan, iki devletli çözümün de uluslararası arenada kabul görmediğine dikkat çekti.

Bu çerçevede Turhan, savaş krizinin fırsata çevrilebileceğini belirterek şu öneriyi sundu:

KKTC’nin belirli bir bölgesinin ya da tamamının serbest bölge ilan edilmesi.

Turhan’a göre böyle bir adım;

Ekonomik büyümeyi hızlandırabilir

Yabancı sermaye girişini artırabilir

Liman ticaretini ve lojistik sektörünü geliştirebilir

İstihdamı artırabilir

Turizm, finans ve teknoloji sektörlerinde ilerleme sağlayabilir

Ayrıca bu modelin yeni yatırımcıları ülkeye çekebileceğini ve halkın refah seviyesini yükseltebileceğini ifade etti.

Turhan, açıklamasında Dubai örneğine de atıfta bulunarak, “Çölde bir marka yaratıldıysa, doğal güzellikleri ve iklimiyle Kuzey Kıbrıs neden benzer bir başarı yakalamasın?” değerlendirmesinde bulundu.

Fikirlerinin eleştirilere açık olduğunu bildiğini belirten Turhan, buna rağmen görüşlerini paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti. Açıklamasını bayram tebriğiyle tamamlayan Turhan, Türkiye’nin sağladığı güven ortamına da teşekkür etti.